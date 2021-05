Pri skoku do výšky často rozhodujú milimetre

Výškarka Monika Zavilinská vďaka športu spoznáva svet aj nových ľudí.

15. máj 2021 o 11:35 Martina Radošovská

HOLÍČ. Mesto Holíč každoročne oceňuje najúspešnejších športovcov za predošlý rok a výnimku neurobilo ani počas tohto netradičného obdobia.

Medzi ocenenými športovcami sa nachádza aj mladá atlétka Monika Zavilinská (22), ktorá sa venuje skoku do výšky. Pandémiou poznačený rok 2020 zakončila úspechom na majstrovstvách Slovenskej republiky, kde skončila prvá a stala sa tak majsterkou SR v skoku do výšky v kategórii žien do 23 rokov.

Rodáčka z Borského Mikuláša sa začala venovať atletike ako päťročná vďaka sestre. „Sestra behávala a chodila po pretekoch. Vždy sa mi páčilo, keď prišla domov s medailou a pohárom. Odmalička som chcela byť dobrá bežkyňa ako ona,“ začala rozhovor Monika Zavilinská.

Presedlala na skok do výšky

Pri behu však napokon nezostala a začala sa venovať skoku do výšky. „Začínala som s dlhými traťami, skúšala som šprinty, dokonca aj chôdzu, no v ničom sa mi až tak veľmi nedarilo. Nakoniec som v 6. ročníku na základnej škole skúsila skákať do výšky. Na prvýkrát sa mi podarilo skočiť 130 cm a veľmi ma to chytilo, preto som chcela skúsiť túto disciplínu aj súťažne. Začala som chodiť na tréningy do Holíča, kde som trénovala a stále trénujem pod vedením Dušana Chanečku. Spoločne spolupracujeme už desať rokov,“ uviedla mladá výškarka, ktorá je súčasťou AK Junior Holíč.

Moniku Zavilinskú šport naučil veľa vecí a úspechy, ako aj neúspechy ju posúvali vpred. „Šport ma naučil vytrvalosti, nevzdávať sa, keď sa nedarí, ísť za svojimi cieľmi a zotrvať, zvládať stres. Športovanie mi taktiež dalo možnosť vidieť iné krajiny ako Slovensko, spoznávať nové kultúry a športových priateľov. Myslím si, že športovaním som sa naučila veľa a nie som názoru, že by mi vzal voľný čas, práve naopak, naučila som si ho zorganizovať počas dňa na učenie sa do školy, trénovanie, ale aj odpočinok či trávenie času s rodinou a najbližšími.“

Pandémia ju nezastavila

Mladá športovkyňa dnes nemá toľko priestoru na trénovanie ako kedysi, paradoxne to však nie je pre pandémiu koronavírusu, ale iným povinnostiam. „V čase, keď som chodila na strednú školu, som trénovala šesťkrát do týždňa. Teraz, keď chodím na vysokú školu, je pre mňa často veľmi ťažké skĺbiť tieto povinnosti dokopy a nájsť si čas na trénovanie. Počas pandémie, kedy máme online výučbu z domu, sa to zlepšilo a môžem znova trénovať každý deň,“ pokračovala Zavilinská, ktorá druhý rok študuje na Prírodovedeckej fakulte na Masarykovej univerzite v Brne geografiu a kartografiu so zameraním na vzdelávanie v kombinácii s biológiou.

Ako sama dodala, v tomto období ju skôr ovplyvnila vysoká škola a náročnosť študovaných odborov ako samotná pandémia. „V určitom období som nemala toľko voľného času na tréning. Osobne som vždy preferovala radšej trénovanie vonku v prírode, takže počas pandémie pre mňa nebol problém nájsť si miesto aj niekde v parku, v lese či na poli, vďaka čomu som nebola odkázaná iba na telocvičňu alebo halu ako iní športovci,“ pokračovala výškarka, ktorej prípravu korona teda príliš neskomplikovala.

Monika Zavilinská

Ochorenie si však vyskúšala na vlastnej koži. „S koronavírusom som sa bohužiaľ stretla v decembri minulého roka, kedy som mala mierne príznaky, z ktorých sa stále zotavujem doteraz.“

Posledný rok bol pre pandémiu odlišný ako ostatné a výrazne zasiahol do športového diania na Slovensku. Viacero súťaží sa v dôsledku mimoriadnej situácie zrušilo a Monika Zavilinská tak absolvovala troje pretekov, a to najmä cez leto, kedy bola situácia priaznivá na usporiadanie atletických pretekov vonku.

„Dvoje z nich považujem za najúspešnejšie. Prvé sa konali v Brne, kde som skočila 175 cm a umiestnila som sa druhom mieste na akademických majstrovstvách Českej republiky a druhé najúspešnejšie preteky v roku 2020 boli majstrovstvá Slovenskej republiky do 23 rokov, kde som sa umiestnila na prvom mieste a stala som sa tak majsterkou SR vo svojej kategórii,“ pokračovala úspešná atlétka.

Náročná technická disciplína

Pri tejto disciplíne sa snaží ťažiť aj zo svojej výšky. „Myslím si, že výška postavy hrá určitú rolu v skoku do výšky, ale taktiež sú dôležité aj iné faktory,“ prezradila Monika Zavilinská, ktorej osobný rekord je 183 cm a dosiahla ho v roku 2018. Pri skoku do výšky často rozhodujú milimetre, preto je na pretekoch dôležitá koncentrácia.

„Pre vrcholového športovca a reprezentanta hrá dôležitú úlohu každý milimeter, ale taktiež sú na pretekoch dôležité aj pokusy, na ktorý danú výšku preskočíte. Vždy je najlepšie každú výšku skočiť na prvý pokus, ak je to, samozrejme, v silách športovca. Pred samotným skokom sa snažím sústrediť na každú časť svojho rozbehu, musím premýšľať, v ktorom úseku treba zrýchliť, kde sa odkloniť od latky a pri odraze sa zasa sústrediť na prechod nad latkou. Je toho omnoho viac, načo musím myslieť a preto je skok do výšky náročná technická disciplína, na ktorú človek potrebuje mať čistú hlavu, musí prestať myslieť na všetko ostatné a sústrediť sa len na skákanie,“ prezradila Monika Zavilinská, ktorá nemá vzor v žiadnom konkrétnom športovcovi.

„Viac-menej sa inšpirujem technikou rozbehu alebo prechodom nad latkou viacerými skokanmi do výšky, pretože každý je niečím špecifický alebo výnimočný. Každý máme svoj vlastný osobitý štýl techniky skákania alebo rozbehu,“ uzavrela úspešná výškarka, ktorá by sa v tomto roku chcela čo najviac priblížiť k osobnému rekordu z roku 2018.