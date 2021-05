Názory klubov na dohratie sezóny v oblasti sú odlišné

Niektoré s reštartom súhlasia, iné by prijali fanúšikov na tribúnach či anulovanie ročníka.

9. máj 2021 o 15:46 Martina Radošovská

SENICA. V súvislosti s možným reštartom sezóny sme oslovili viacero klubov pôsobiacich v oblastnom futbale a pýtali sa na ich názory.

Zaujímalo nás, či v mužstvách obnovili tréningový proces, ako sú na tom hráči po kondičnej stránke, ale aj aký majú názor na možné dohrávanie sezóny.

Kým niektoré kluby sú reštartu naklonené, pri väčšine oslovených skôr rezonovalo stanovisko anulovania ročníka a možnosti plnohodnotnej prípravy na ďalšiu sezónu.

Opýtané kluby: TJ Družstevník Hlboké * FC Družstevník Rybky * OŠK Rohov * TJ Chvojničan Radošovce * FK TJ Kúty * TJ Kopčany * TJ Sokol Borský Mikuláš * FK Borský Svätý Jur * ŠK Petrova Ves * TJ Družstevník Kunov * TJ Kerko Šajdíkove Humence * TJ Družstevník Unín * TJ Družstevník Prietrž

TJ Družstevník Hlboké (6. liga sk. A)

Mužstvo Hlbokého, ktoré je na čele tabuľky šiestej ligy (skupiny A), sa vrátilo do tréningového procesu za povolených opatrení. Tréner Karol Fabian však začal len s ľahkými tréningmi, kde sa hráči venujú hlavne kontaktu s loptou. „Niektorí sú v dobrej kondícii, niektorí z kondície vyšli, preto sa robia viac-menej len ľahké cvičenia. Hráči však musia potrénovať hlavne po kondičnej stránke, no myslím si, že o dva týždne by to mohlo byť fajn a mohlo by sa začať hrať,“ objasnil Fabian.

Čo sa týka dohrávania súťaží, v tom má Karol Fabian jasné stanovisko. „Môj názor je, že by sa súťaže mali dohrať. Vidím to na chlapcoch aj na sebe, že človek do toho investoval čas a už druhú sezónu by prišlo k zrušeniu súťaží a pre niečo to predsa robíme. Potom sa z mužstiev vytráca motivácia, hráči starnú a nastávajú aj problémy pri prechode dorastencov k mužom. O tom, že u detí chýba šport celkovo, asi netreba hovoriť. Rovnako by som bol rád, ak by sa dohrala aj pohárová súťaž, aby bol opäť futbalový sviatok na hlavnom štadióne,“ dodal Fabian.

FC Družstevník Rybky (6. liga sk. A)

Aj v Rybkách sa už vrátili k téningovému procesu za dodržania platných opatrení. Ako uviedol tréner Tomáš Duška, niektorí hráči sa počas prestávky individuálne pripravovali, niektorí starší hráči nie. „Vyzerá to, že sa všetci dostanú do kondície ako pred pandémiou, ale nejaký čas to potrvá. Ja to vidím tak, že adekvátna príprava nám potrvá dva mesiace. Aj v súvislosti s tým sme skôr za anulovanie ročníka. Chalani by v máji a júni potrénovali a nový súťažný ročník by sa mohol začať už v júli,“ ponúkol svoj pohľad na vec tréner Duška.

Ako dodal, v dohrávaní súťaží nevidí veľký význam, ale skôr priestor na viaceré zranenia. „Hrozí tu, že prvý zápas by nedohrali dvaja, traja chalani, ďalší zápas to isté. Nie sú v príprave, len prednedávnom sa vrátili k tréningu