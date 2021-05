Ako ďalej so sezónou? V Senici čoskoro padne definitíva

Oblastný zväz sa zaujímal o názory klubov.

9. máj 2021 o 15:50 Martina Radošovská

SENICA. Definitíva o ukončení futbalovej sezóny na amatérskej úrovni doposiaľ padla už na troch oblastných futbalových zväzoch. Ako prvý anuloval sezónu ObFZ Dunajská Streda, nasledovali Levice a najnovšie aj Galanta, kde sa nebudú zatiaľ dohrávať len súťaže mužov.

Článok pokračuje pod video reklamou

V období uvoľňovania pandemických opatrení ide u niektorých o prekvapujúci krok zo strany zväzov. Je však skutočne prekvapujúci?

Všetky tri spomínané zväzy sa pred konečným verdiktom obrátili na samotné kluby, kde ich zaujímal ich názor na možné dohratie súťažného ročníka 2020/2021. Vo všetkých troch zväzoch prevládal názor klubov, aby sa aktuálny ročník anuloval, niekde dokonca neboli za dohratie ani samotní kandidáti na pos-tup. Hlavným argumentom za zrušenie bola neistá situácia a nemožnosť uskutočniť normálne tréningy ani prípravné zápasy.

Chcú poznať názory klubov

Podobnou cestou sa vybral aj Oblastný futbalový zväz Senica, ktorý sa pred pondelkovým zasadnutím výkonného výboru obrátil s dotazníkom na kluby.

„Kluby nám mohli v dotazníku posunúť svoj názor na dohratie sezóny, pričom dostali tri možnosti. Prvou bolo anulovanie súťažného ročníka a aby sa začalo novou sezónou, možno v skoršom termíne už cez leto. Druhou možnosťou bolo, že kluby chcú v sezóne pokračovať, ale len v prípade, že nebudú platiť obmedzenia pre divákov, čiže dohrávať sezónu aj s divákmi na tribúnach. Treťou možnosťou bolo dohratie sezóny aj bez divákov a za opatrení, ktoré budú v platnosti,“ objasnil tri možnosti predseda ŠTK ObFZ Senica Ján Cigánek.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Názory klubov na dohratie sezóny v oblasti sú odlišné Čítajte

Spomínaný dotazník mali kluby zaslať na sekretariát oblastného zväzu do piatka 7. mája 2021 do 20:00 hodiny. Ako uviedol zväz na sociálnej sieti, stanoviská klubov majú informatívny charakter k plánovanému zasadnutiu VV ObFZ Senica.

„Ja osobne razím vždy cestu komunikácie s klubmi. Keďže sme ako ŠTK ObFZ Senica dostali za úlohu pripraviť plán dohratia súťaží v súlade so súťažným poriadkom, chcel som oficiálnou cestou vyzvať kluby, aby sa k tomu vyjadrili. Dúfam, že sa to stretlo s pochopením,“ pokračoval predseda ŠTK Ján Cigánek.

Aspoň pohárová súťaž

Bez ohľadu na to, aký verdikt napokon padne na pôde ObFZ Senica, zväz vyjadril záujem dohrávať aspoň pohárovú súťaž Sportika Cup, rovnako ako minulý rok. Tento zámer potvrdil aj samotný predseda ObFZ Senica Miroslav Guček.

V pohárovej súťaži zostalo osem najlepších mužstiev a potrebné je dohrať tri kolá. Aj pri dohrávaní pohárovej súťaže už má ŠTK ObFZ Senica jasno.

Prečítajte si tiež: Koronaprestávkou utrpia vo futbale všetky kategórie Čítajte

„Ak by prišlo k anulovaniu ročníka, je tu snaha zo strany zväzu dohrať pohárovú súťaž, ktorej minuloročné finále malo veľký úspech. Na zasadnutí výkonného výboru sa bude prediskutovávať aj táto možnosť. Sportika Cup je pre mužstvá spestrením sezóny, navyše finalisti získavajú odmeny, čiže je pre nich súťaž aj atraktívna. Ak by prišlo k anulovaniu sezóny, vznikne nám v júni priestor na dohratie Sportika Cupu. Ak by sa sezóna reštartovala, čo je v období máj-jún, začiatkom júla by sme začali s dohrávaním pohárovej súťaže,“ vysvetlil Cigánek, ktorý potvrdil, že zväz neplánuje v prípade reštartu sezóny dohrávať tieto súťaže súbežne.

Prečítajte si tiež: Vladimír Hracho: Kedy by sme mali poslať hráčov na trávniky, ak nie teraz? Čítajte

„Hráči pracujú na zmeny v rôznych firmách a nevidím priestor dohrávať na amatérskej úrovni súťaže naraz, niekde v strede týždňa a podobne. Tým by utrpela aj regulárnosť súťaží. Ako predseda ŠTK ObFZ Senica som v pozícii, v ktorej len navrhujem. Konečné stanovisko však padne na zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Senica,“ dodal Cigánek.

Ako sa uvádza v úradnej správe, ŠTK zároveň navrhla VV ObFZ Senica, aby pri reštarte sezóny žiadne mužstvo nezostupovalo. Ak do termínu 20. mája 2021 nebudú opatrenia uvoľnené natoľko, aby bolo možné reštartovať súťažný ročník, súťaže budú anulované v zmysle Súťažného poriadku SFZ.