Senica v Ružomberku remizovala a získala bod

Záhoráci mali možnosť nakloniť víťazstvo na svoju stranu, no nevyužili ju.

9. máj 2021 o 15:25 TASR

RUŽOMBEROK. V rámci 8. kola Fortuna ligy v skupine o udržanie sa vycestovala Senica k súperovi do Ružomberka.

Záhoráci mali Ružomberku čo oplácať, keď v poslednom vzájomnom zápase podľahli súperovi na domácom trávniku 0:1.

Všetko podstatné v zápase sa udialo už v prvom polčase, v ktorom padli oba góly. V 17. minúte skóroval po rohovom kope skúsený obranca Ján Maslo a o dvadsať minút neskôr vyrovnal Martin Košťál. Po remíze 1:1 si Záhoráci pripísali do tabuľky bod. Ružomberok vedie v tabuľke skupiny o udržanie sa, na chvoste je Nitra, ktorá bojuje s viacerými zásadnými problémami.

Od začiatku to bol rušný a zaujímavý futbal, hostia vyrukovali gurážne naladení a hralo sa hore-dole. Ešte sa nenaplnila ani úvodná minúta, keď po „kikse“ obrancu Čurmu sa v nádejnej palebnej pozícii vnútri ružomberského „veľkého vápna“ ocitol Košťál, lenže zbrklo vystrelil nad bránu. V 4. minúte domáci potiahli rýchly útok po ľavej strane a Brenkus z vonkajšej strany opečiatkoval žrď. O štyri minúty neskôr Košťál z priameho kopu, keď Liptáci čakali skôr center, sa snažil priamou strelou prekvapiť Krajčírika a ten pri bližšej žrdi vyškriabal loptu mimo brány.

V 17. minúte našiel Kostadinov rohový kop z pravej strany pred bránou Senice J. Masla a kapitán Ružomberka otvoril zápasový účet – 1:0. V 26. minúte obišiel Kostadinov pri ružomberskom brejku gólmana Vliegena, ktorý vybehol pred šestnástku, no dobre zasiahol hosťujúci Totka. Vzápätí na druhej strane Addo napálil do žrde. Zvýšená snaha Záhorákov priniesla svoj efekt a v 36. minúte bolo vyrovnané. Addo našiel pred domácou bránou úplne voľného Košťála a Krajčírik nemal žiadnu šancu – 1:1.

Stretnutie pokračovalo v slušných obrátkach aj po prestávke. V 53. minúte mal opäť veľkú príležitosť Košťál, keď sa ocitol zoči-voči Krajčírikovi, no ten vytiahol reflexívny zákrok. V 64. minúte po Kostadinovom rohovom kope Vliegen z vinkla vytesnal hlavičku J. Masla. V 72. minúte Zsigmundovu strelu z hranice šestnástky kryl Vliegen.

V druhom polčase ukázala viac snahy smerom dopredu Senica, ktorá bola aj častejšie na súperovej polovici, no skóre sa už nemenilo. V 90. minúte ešte Gamboš zo štandardky namieril pod brvno, ale Krajčírik bez problémov zasiahol.

Karol Praženica, tréner Senice: „Odohrali sme dobrý zápas, určite lepší ako naposledy s Ružomberkom doma, keď sme prehrali. Chlapci k stretnutiu pristúpili dobre, len škoda, že sme dostali prvý gól, ľahšie by sa nám hralo. Lenže ani po inkasovanom góle mužstvo nekles-lo dole, snažilo sa o vyrovnanie a to aj prišlo. Naďalej sme hrali aktívne. Druhý polčas sme išli za druhým gólom, mali sme nejaké príležitosti, obrovskú šancu mal Košťál, no nakoniec to dopadlo zmierlivo, remízou. Keď oba tímy dajú po góle, inak to ani nemohlo skončiť. Je to remíza vonku, možno ten bod bude nakoniec aj rozhodovať. Takže sme spokojní, i keď podľa vývoja zápasu sme mohli dosiahnuť aj viac.“

MFK Ružomberok – FK Senica 1:1 (1:1)

Góly: 17. J. Maslo – 36. Košťál. Rozhodovali: A. Somoláni – Ádam, Weiss, ŽK: Kochan, Zsigmund – Guba, Gallovič

RUŽOMBEROK: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Mrva, Madleňák – Kochan – Kojnok (57. Gerec), Zsigmund, Brenkus (73. Kubík), Kostadinov – Regáli (88. Boďa)

SENICA: Vliegen – Addo, Carrillo, Nemec, Šimčák – Totka, Gamboš – Košťál (85. Turčák), Duda (61. Gallovič), Guba (55. Majdan) – Malec

Ostatné výsledky (8. kolo nadstavbovej časti – skupina o udržanie):

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce 0:0

FC Nitra – ŠKF Sereď (dnes o 18:00 h.)

Najbližší program FK Senica:

sobota 15. mája o 17:00 hod.: FK Senica – FK Pohronie (9. kolo nadstavby)

sobota 22. mája o 17:00 hod.: ŠFK Sereď – FK Senica (10. kolo nadstavby)

Priebežná tabuľka skupiny o udržanie sa:

1. Ružomberok 30 9 9 12 39:43 36

2. Pohronie 30 7 13 10 37:38 34

3. Sereď 29 9 7 13 30:45 34

4. Senica 30 8 8 14 30:47 32

5. Michalovce 30 7 10 13 28:51 31

6. Nitra 29 7 6 16 26:48 27