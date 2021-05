Vieme, odkedy chce Senica spustiť zber kuchynského bioodpadu

Ročne očakávajú vyzbierať cez tisíc ton tohto odpadu.

1. máj 2021 o 12:58 TASR

SENICA. Mesto Senica počíta so spustením zberu a zhodnocovania kuchynského bioodpadu od 15. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová. Zákon umožňuje prechodné polročné obdobie s tým, že najneskôr treba začať od 1. júla. "Rozmiestňovať nádoby na stojiská sídlisk pri bytových domoch začneme prostredníctvom Technických služieb Senica (TSS) začiatkom júna," informovala Moravcová.

Ako uviedla, pôjde o 130 kusov hnedých 240-litrových zberných nádob, ktoré budú zároveň opatrené nálepkou s informáciou, čo je možné do takéhoto kontajnera vhadzovať a čo nie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme Horeli poľnohospodárske stroje Čítajte

"Začíname zo zberom kuchynského odpadu výlučne rastlinného pôvodu, lebo len takýto odpad sme za súčasných podmienok schopní nielen pozbierať, ale aj v kompostárni zhodnotiť. Rodinné domy už zbernými nádobami na zelený odpad disponujú a takisto ich budú môcť využívať na zber rastlinného kuchynského bioodpadu," doplnila hovorkyňa.

Očakávajú ročne 1200 ton bioodpadu

V rámci nových právnych predpisov podalo mesto projekt s názvom Zhodnocovanie BRKO v Senici, v ktorom žiada o nenávratné finančné prostriedky.

"Mesto podalo žiadosť v auguste 2020 a doteraz čakáme na vyhodnotenie. Pôvodne malo byť do konca roka, najnovšie informácie hovoria, že do konca apríla. Rozpočet projektu je predpokladaný vo výške 828.756,38 eura, mesto by ho spolufinancovalo vo výške piatich percent, čo predstavuje sumu 41.437,82 eura," uviedla pre TASR Moravcová.

Pri súčasnom počte 20.000 obyvateľov v meste sa očakáva vytriedené množstvo kuchynského odpadu na úrovni 1200 ton ročne, ktoré sa po realizácii projektu zhodnotí v miestnej kompostárni.

"Tá však v súčasnosti nemá dostatočnú kapacitu na spracovanie aj tohto odpadu. Zároveň nie je vybavená tzv. hygienizáciou, ktorá je na spracovanie odpadu z kuchyne nevyhnutná. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné zvýšiť kapacitu kompostárne o 1000 ton za rok," spresnila hovorkyňa mesta.

Keďže mesto stále čaká na vyhodnotenie projektu, snaží sa investovať iba do absolútne nevyhnutných položiek.

"Doteraz náklady na úpravu zberového vozidla, nákup hnedých kontajnerov, vreciek do kontajnerov, vreciek do domácností a informačných nálepiek na zberné nádoby prekročili sumu 103.000 eur. Náklady sú financované z rozpočtu mesta, nákup hnedých nádob v objeme približne 8000 eur realizovali Technické služby Senica, od nich si ich bude mesto následne prenajímať," informovala Moravcová.