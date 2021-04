Stačí zachytiť krásy Záhoria a poslať, súťaž sa už rozbehla

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie vyhlásila štvrtý ročník fotografickej súťaže Záhorie - rozmanitá zem.

29. apr 2021 o 20:11 TASR

SENICA. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie vyhlásila štvrtý ročník fotografickej súťaže Záhorie - rozmanitá zem. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ organizácie Martin Lidaj.

Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. "Vo štvrtom ročníku je len jedna súťažná kategória Zaži Záhorie. Úlohou autorov je zachytiť krásy a atraktivitu regiónu Záhorie. Cieľom je propagovať zaujímavosti regiónu," uviedol riaditeľ OOCR.

Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať maximálne dve fotografie a o víťazoch rozhodne odborná porota. "Svojho favorita vyberú i fanúšikovia stránky Región Záhorie na sociálnej sieti. Finalisti a víťazi sa môžu tešiť zo spoločnej vernisáže a vecných cien," doplnil Lidaj.

Fotografie zaslané do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil, a musia byť zhotovené na území regiónu Záhoria v okresoch Senica, Skalica alebo Malacky. "Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 30. septembra elektronicky na email director@regionzahorie.sk alebo osobne do kancelárie Infosen v Senici, ktorá sa nachádza v kultúrnom dome," informoval riaditeľ OOCR.