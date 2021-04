Thajský box rastie na popularite, no stále zostáva v tieni MMA

Ondrej Macek sa venuje bojovému umeniu ôsmich končatín.

29. apr 2021 o 13:53 Martina Radošovská

HOLÍČ. Ondrej Macek (28) pochádza z Holíča a na jeho športovej ceste mu učaroval thajský box, ktorému sa venuje už približne dvanásť rokov. Posledných sedem rokov zápasí aktívne a na konto si pripísal niekoľko amatérskych zápasov, za ktoré získal titul amatérskeho majstra Českej republiky, pretože väčšinu svojej kariéry strávil u susedov.

Z amatérov postupne prešiel do profesionálnych zápasov a momentálne trénuje pod hlavičkou Box Clubu Holíč. Onedlho bude ako jediný Slovák reprezentovať našu krajinu na šampionáte v Poľsku, kde víťaz získa titul majstra sveta poľskej organizácie A1 Federation.

S Ondrejom sme sa rozprávali o tom, aká bola jeho cesta k thajskému boxu, ako vníma jeho popularitu na Slovensku, v čom je thajský box špecifický, ale aj či ide o finančne náročný šport.

Thajskému boxu sa venujete dvanásť rokov. Prečo práve thajský box a čo vás k nemu doviedlo? Skúšali ste v minulosti aj iné športy?

Odmalička ma fascinovali bojové športy. Keď som mal približne šesť rokov, začal som chodiť na tréningy karate u nás v Holíči. Vydržal som pri ňom asi tri roky a zúčastnil som sa aj zopár súťaží.

Keď som mal pätnásť rokov, kamarát mi povedal, že chodí na thajský box do susedného českého mesta Hodonín. Zobral ma na prvý tréning a do thajského boxu som sa zamiloval. Hneď po prvom tréningu som zistil, že to je presne ten šport, ktorému sa chcem venovať.

Mnohí ľudia často vnímajú bojové športy ako niečo, čo je spojené s násilím či zraneniami. Aký pohľad na ne máte vy?

Takéto názory majú väčšinou ľudia, ktorí to nikdy nevyskúšali a myslia si, že tí, čo trénujú takýto druh športu, sú agresívni a vyvolávajú konflikty mimo telocvičňu, aby si niečo dokázali. Je to však práve naopak, každý, kto sa začne venovať nejakému bojovému športu na úrovni, že v ňom chce niečo dosiahnuť, začne budovať svoju osobnosť, disciplínu, fyzickú aj psychický kondíciu. Myslím si, že práve takýto druh športu pomáha k celkovému upokojeniu človeka a nie budovanie jeho agresivity.

V čom je pre vás thajský box špecifický?

Pre mňa osobne je špecifický tým, že je to jeden z najkomplexnejších postojových bojových športov vôbec. Používajú sa tu údery rukami, kopy nohami a navyše, oproti iným postojovým bojovým športom, ako napríklad box a kickbox, sa v thajskom boxe používajú aj údery lakťami a kolenami. Preto sa thajskému boxu hovorí aj bojové umenie ôsmich končatín.

Prišlo počas rokov, ktoré sa thajskému boxu venujete, aj k nejakým zraneniam?

Šanca na zranenie pri športe je tu vždy a, samozrejme, neobchádzali ani mňa. Ako som už spomínal, v thajskom boxe sa používajú údery lakťami, v dôsledku čoho často vznikajú tržné rany, zopár ich mám na tvári. Ďalej to bola zlomenina nosa, no a v neposlednom rade išlo o narazeniny, natiahnuté svaly, nakopané holene a podobne.

Najhoršie zranenie, ktoré som mal, som si odniesol z tretieho profi zápasu, v ktorom som dostal úder priamo na oko a mal som poškodenú spojivku, takže som približne dva týždne nevidel na pravé oko. Našťastie sa dalo všetko do poriadku a obe oči sú stopercentne funkčné a bez následkov.

Postupne ste prešli z amatérskej ligy k profesionálnym zápasom. Ako vnímate rozdiely medzi amatérskymi a profi zápasmi?

Hlavný rozdiel medzi amatérskymi a profesionálnymi zápasmi je hlavne v pravidlách. Pri amatérskych zápasoch sa používajú chrániče na holene, chrániče kolien, lakťov a prilba. Pri profesionálnych zápasoch sa tieto chrániče nepoužívajú a boxuje sa len v rukaviciach. Ak chce niekto zápasiť profesionálne zápasy, mal by mať za sebou nejaké amatérske, ale nie je to podmienkou.

Ako vnímate popularitu thajského boxu na Slovensku, keďže ste doteraz prevažne súťažili v Českej republike?

Bojové športy momentálne rastú na popularite nielen na Slovensku, ale po celom svete. Veľkú zásluhu na tom má hlavne medializovanie týchto športov. V momentálnej dobe však thajský box trošku zaostáva na popularite za MMA, nakoľko tento šport má najväčší mediálny priestor spomedzi bojových športov.

Čo považujete za svoj najväčší úspech a čo by ste naopak v thajskom boxe chceli dosiahnuť?

Za svoj najväčší úspech považujem zisk titulu amatérskeho majstra ČR za sezónu 2015/2016 pod organizáciou C.M.T.A. A čo by som chcel dosiahnuť? Určite získať nejaký titul pod profesionálnymi pravidlami.

Ako prebieha vaša príprava, koľko času jej venujete a z čoho pozostáva? Ovplyvnila vás po športovej stránke pandémia koronavírusu, počas ktorej nebolo možné sa pripravovať ako za normálnych okolností?

Snažím sa trénovať čo najviac, ako sa dá, nakoľko popri trénovaní chodím aj do práce na tri zmeny, takže tréningový plán je hlavne individuálny a v závislosti od môjho voľného času. Popri klasických tréningoch thajského boxu do prípravy zapájam aj tréningy boxu, beh a silové tréningy.

Dodržiavate pred zápasom aj nejakú špeciálnu stravu, respektíve jedálniček?

S bojovým športom sa spája aj dodržiavanie váhového limitu. Každý zápasník sa pred- tým, ako sa zápas potvrdí, musí rozhodnúť, v akej váhe chce zápasiť. Pri amatérskych zápasoch sa váži v deň zápasu, pri profesionálnych pravidlách sa váhový limit plní spravidla deň pred ním. Pred samotným zápasom si však osobne dávam prísnejšiu diétu, približne mesiac vpred.

Je thajský box finančne náročný, či už po stránke vybavenia, alebo samotnej prípravy na zápasy?

Tak ako každý šport, tak aj thajský box je finančne náročný. Preto sú zápasníci väčšinu odkázaní na sponzorskú pomoc alebo musia chodiť do práce. Peniaze sú potrebné ako na vybavenie (chrániče, rukavice), ktoré sa používajú pri tréningu či doplnky stravy, tak aj na cestovanie za kvalitnejšou prípravou (sparingy) do iných klubov, nakoľko v okolí 50 km od nášho mesta nie je žiadny kvalitný klub, kde by sa dalo vycestovať za sparingpartnermi na thajský box. Celkovo by som to zhrnul, že príprava na zápasy je finančne náročná.

Aké súťaže a zápasy vás v tomto roku čakajú?

Keďže situácia na Slovensku je taká, aká je, momentálne tých zápasov veľa nie je. Dostal som však ponuku na zápas v poľskom meste Pleszew, kde sa 8. mája uskutoční galavečer, na ktorom sa predstavím ako jediný zástupca Slovenskej republiky v osemčlennej pyramíde. Víťaz získa titul svetového šampióna organizácie A1 Federation. V prvom kole tejto pyramídy sa stretnem s poľským zápasníkom Patrykom Magnuckim. Čo bude v tomto roku ďalej, uvidíme až po tomto zápase.

Máte medzi športovcami nejaký vzor? Čomu sa venujete, ak to práve nie je thajský box?

Zo zahraničných zápasníkov patrí medzi moje vzory jeden z najznámejších thajských boxerov Buakaw Banchamek z Thajska. U nás na domácej scéne je to Ondřej Hutník z pražského Spejbl Gym a Vladimír Moravčík z Dracula Gym Banská Bystrica. Keď netrénujem alebo nie som v práci, tak sa snažím tráviť čas s priateľkou a oddychom. Popri zamestnaní poskytujem aj súkromné tréningy thajského boxu u nás v Box Club Holíč, takže voľného času je skutočne málo.