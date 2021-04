Koronaprestávkou utrpia vo futbale všetky kategórie

O obnove tréningového procesu pre mládež sme sa rozprávali s Tomášom Mišom.

28. apr 2021 o 16:50 Martina Radošovská

SKALICA. S uvoľňovaním opatrení sa síce pomaly, ale postupne prebúdza opäť dianie na štadiónoch. Muži, ale aj mládež sa po niekoľkých mesiacoch vracajú späť na ihriská. Nielen medzi seniormi, ale aj medzi deťmi sú citeľné rozdiely. Niektorí na sebe pracovali aj počas koronaprestávky, iní sa vracajú v zanedbanom stave s minimálnou kondičkou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na tom, že práve pri mládeži zanechá takto dlhá nútená prestávka najväčšie škody pri futbale a celkovo športe sa zhodnú viacerí. Tréneri sa s deťmi vracajú späť do tréningového procesu a čaká ich množstvo práce.

O tom, ako vníma návrat detí k futbalu a dopady pandémie na šport mládeže, sme sa rozprávali s Tomášom Mišom (30), ktorý pôsobí ako manažér mládeže v klube MFK Skalica, ale aj tréner pri kategórii U12 v tom istom klube.

Tomáš Miša so svojim mládežníckym tímom. (zdroj: MFK Skalica)

Rovnako ako amatérski seniori, ani mládež nehrala od októbra súťažne futbal, následne boli ešte do decembra povolené skupinové tréningy. Aké následky môže takto dlhá prestávka zanechať hlavne u mládežníkov?

Deti mohli spohodlnieť. Už predtým sme sa stretávali s tým, že všetci chceli byť ako Hamšík, no tú drinu za tým nevidel z mladých hráčov nikto. Teraz si myslím, že takýchto prípadov môže byť viacej.

Ktoré kategórie touto nútenou prestávkou podľa vás najviac utrpia a prečo?

Myslím si, že sa to dotkne všetkých kategórií. Každá futbalová etapa, respektíve kategória, má svoje špecifiká. Nakoľko netrénoval a nehral nikto, utrpeli všetci. Napríklad, z môjho pohľadu využiť „zlatý vek“ motorického učenia je rovnako dôležité, ako nechať hráčov hrať skoro mužský futbal v kategórii U19.

Čo mládežníci, pre ktorých to bol práve kľúčový rok z pohľadu prechodu do inej vekovej kategórie? Narážam práve na prechod dorastencov do mužskej kategórie, ktorý sa aj za normálnych okolností vníma ako najviac problematický a viacerí hráči pri ňom s futbalom končia. Tí si za posledný rok prakticky poriadne nekopli do lopty.

Prečítajte si tiež: Bonzáčik z 5. ligy: Koho najviac mrzí prehra, keď sa behá, je posledný a má najlepšie historky? Čítajte

Uvidíme, koľko ich prejde do mužského futbalu a na akej úrovni. Sám som hlavne zvedavý, ako si budú počínať naše mládežnícke reprezentácie v medzinárodnej konfrontácii napríklad s krajinami, kde sa trénovalo, aj keď v obmedzenom režime.

Kým u mužov a možno dorastencov ide o stratu kondície a teda trpí hlavne fyzická stránka, u zvyšnej mládeže je to skôr návyk na určitý režim, kolektív, prácu s loptou a podobne. Koľko bude podľa vás trvať, kým sa v mládeži vrátite aspoň do bodu, v ktorom ste boli pred pandémiou?

Práve u starších kategórií je lepšie vidieť, kto a ako sa počas futbalového voľna pripravoval. U mladších kategórií je zas vidieť strašnú chuť, radosť na každý tréning a kamarátov. Netrúfam si povedať, kedy to bude ako predtým, ale mám želanie, aby to bolo ešte lepšie a to je aj úloha pre nás trénerov, aby sme ich opäť vtiahli do športu.

Je možné, že niektoré deti sa už po tak dlhej pauze nebudú chcieť vrátiť k futbalu. Obávate sa úbytku detí aj v MFK Skalica?

Nepovedal by som, že úbytku, ale tí, ktorí uvažovali nad koncom, prípadne nad prechodom k inému športu, to teraz pravdepodobne urobia. U nás v klube sa to pri počte vyše dvesto mládežníkov spočíta maximálne na prstoch jednej ruky.

Boli podľa vás v tejto fáze nútenej prestávky dôležitým motivátorom k športu práve rodičia, ktorí ako jediní mohli u dieťaťa naďalej pestovať športové návyky?

Áno, rodič a rodinné zázemie sú veľmi dôležité pre mladého človeka a tak to platí aj pri vzťahu k športu. Kopec rodičov si odfúklo s tým, že sa začal tréningový proces a spustila sa školská dochádzka. Učenie či trénovanie radi nechajú na pedagógov a trénerov.

Ako by tréneri mali po takto dlhej prestávke začínať s deťmi pracovať priamo na ihrisku? Čo by sa mohlo javiť ako problematické?

Prečítajte si tiež: Kondičný tréner: Hráči musia pri návrate k tréningom počúvať svoje telo Čítajte

Hra, hra a ešte raz hra. Veľkú časť tréningov hrať v rôznych formách a variantoch. Problém by som videl potom možno v dávkovaní záťaže. Najskôr by mali prísť kratšie tréningy a pomaličky pridávať ako záťaž, tak aj objem.

Odštartovali ste v klube prípravu? Je na hráčoch vidieť dôsledky prestávky?

Áno, postupne sme všetky mládežnícke kategórie začali hneď od pondelka 19. apríla. Klamal by som, keby som povedal, že sú na tom lepšie ako pred prestávkou, no na každom vidieť radosť z toho, že môžu byt v kolektíve a venovať sa, aj keď iba v tréningu, tomu, čo majú veľmi radi. Dúfam, že im to vydrží, že sa postupne vráti tréning do normálu a že hráči budú môcť baviť fanúšikov pri zápasoch priamo na štadióne.