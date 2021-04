Baluchová: Chodiť čítať do Skalice je už tradíciou

Spisovateľka Kristína Baluchová sa online rozprávala so skalickými žiakmi o svojej novej knihe.

19. apr 2021 o 12:09 Dominika Grebeníčková

SKALICA. Pedagógovia zo Základnej školy Vajanského v Skalici našli spôsob, ako sa spojiť s ich obľúbenou detskou spisovateľkou.

Stretnutie s Kristínou Baluchovou si užili štvrtáci síce len cez obrazovku, ale s o to väčším zanietením. A tak sme zisťovali ako to vnímala sama autorka.

V poslednom období ste sa zamerali na tvorbu pre deti. Aké to je písať pre detského čitateľa?

Je to rozprávkové! Veľmi ma to baví, naozaj. Aj keď sa stále venujem aj tvorbe pre dospelých, písanie kníh pre deti je pre mňa výprava do sveta snov a fantázie. Priala by som si, aby som na to mala viac času.

Ako vnímate online besedu so skalickými školákmi?

Chodiť čítať do Skalice je pre mňa už akousi tradíciou. Absolvovala som tu už viacero besied a školáci boli skvelí – zdravo zvedaví, hraví, pozorní.