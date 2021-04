Senica vyhrala pod Zoborom a odlepila sa z posledného miesta

Záhoráci zdolali Nitru rozdielom triedy.

17. apr 2021 o 21:23 TASR

NITRA. Futbalisti Senice zvíťazili v sobotnom zápase 5. kola Fortuna ligy v skupine o udržanie sa na ihrisku Nitry 3:0 a odlepili sa z posledného miesta tabuľky.

Stretnutie sa začalo poriadne zostra. Už v 5. minúte po ruke Fabiša v šestnástke odpískal hlavný rozhodca Ziemba pokutový kop pre Senicu.

Piroska však ponúknutú šancu nevyužil a následne sa neujalo ani zakončenie Gubu z dobrej pozície. O šesť minút neskôr odpískal rozhodca Ziemba ďalšiu penaltu v prospech hostí a to potom, čo brániaci Celebi fauloval v šestnástke Gubu. Nitrania tak čelili iba v tomto roku už deviatemu pokutovému kopu súpera. Loptu si tentoraz postavil na biely bod Malec a nezaváhal - 0:1.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tieto momenty výrazne poznačili psychiku domácich hráčov, ktorí sa v ďalších minútach nijako nevedeli dostať do tempa. Naopak, Záhoráci svojou aktívnou útočnou hrou neustále zamestnávali obranu Nitry a v 24. minúte sa zaslúžene opäť radovali z gólu. Prudký center Maleca z ľavej strany brankár Šípoš len vyrazil, čo dôsledný Guba využil a presnou dorážkou zvýšil na 2:0.

Prečítajte si tiež: Odchovanec skalického hokeja má za sebou debut v NHL. Čakal naň celý život Čítajte

V 37. minúte sa po súboji na pravej strane medzi Celebim a Malecom dostal hosťujúci hráč až do šestnástky, kde následne presnou prihrávkou vyzval na zakončenie úplne voľného Košťála. 25-ročný záložník Senice namieril loptu do šibenice a zverenci trénera Karola Praženicu tak viedli už 3:0.

S chuťou hrajúci Guba mohol mať "prsty" aj v ďalšom góle hostí, no po jeho strele z rohu šestnástky výborne zasiahol na čiare brankár Šípoš. Zdecimovaná Nitra sa na výraznú odpoveď už do prestávky nezmohla a tak sa na polčasovú prestávku odchádzala za nepriaznivého stavu 0:3.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Bonzáčik zo 6. ligy: Kto má najlepšie historky, vadí sa s rozhodcami, či večne mešká? Čítajte

Do druhého polčasu síce spravili domáci dve zmeny, no ich plány už po pár minútach hry naštrbil Tancík, ktorý sa po dvoch fauloch v rozpätí dvoch minút porúčal s červenou kartou predčasne z ihriska. Senica sa potom aj napriek trojgólovému vedeniu a početnej výhode už dopredu veľmi nehrnula. Šancí bolo pomenej a hra sa prevažne odohrávala medzi šestnástkami.

Za zmienku ešte stoja príležitosti Pirosku na jednej a Kindsvatera na druhej strane, ktoré však už zmenu skóre neprivodili. Senica po výborne zvládnutom prvom polčase vyhrala pod Zoborom nad Nitrou rozdielom triedy 3:0 a odlepila sa tak z dna tabuľky.

Góly: 11. Malec (z 11 m), 24. Guba, 37. Košťál.

Rozhodovali: Ziemba - Štrbo, Kováč, ŽK: Fabiš, Jendrišek, Šefčík, Tancík - Totka, Addo, Turčák, ČK: 49. Tancík po druhej ŽK (Nitra)

NITRA: Šípoš - Tancík, Fabiš, Šuľa, Celebi - Regäsel (46. Chríbik), Mustafič (46. Zejnullahu) - Šefčík, Jendrišek, Chobot (83. Kindsvater) - Franko (89. Spáčil)

SENICA: Vliegen - Addo, Asanovič, Carrillo, Šimčák (39. Turčák) - Totka (75. Duda) - Guba (64. Gallovič), Piroska, Gamboš, Košťál - Malec

Hlasy po zápase:

Michal Ščasný, tréner Nitry: "Budem komentovať len to, čo možem komentovať. K futbalovým veciam len toľko, že prehru beriem na seba, pretože som mal zareagovať striedaním skôr ako po polčase a možno by to vyzeralo inak."

Karol Praženica, tréner Senice: "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo tento zápas zvládnuť. O výsledku rozhodol prvý polčas, kde sme strelili tri góly. V druhom polčase sme sa snažili neinkasovať gól. Súper sa síce snažil, ale mal to ťažké po vylúčení hráča."