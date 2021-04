Prehra Skalice v pohári, víťazstvo v lige

Skaličania si po vypadnutí z pohárových bojov napravili chuť s lídrom.

12. apr 2021 o 10:30 Martina Radošovská

SKALICA. Záhoráci za sebou majú náročné dva týždne, kedy ich najskôr čakala v strede týždňa dohrávka 20. kola s Trebišovom a počas uplynulého týždňa to bolo osemfinále Slovnaft Cupu proti fortunaligistovi zo Zlatých Moraviec.

V tom však Skaličania ťahali za kratší koniec a pohárové boje sa tak pre nich skončili po prehre 3:1.

Stopka v pohári

Všetky zápasy osemfinále sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu hrali v štyroch vybraných dejiskách v „bubline“. Duel Zlatých Moraviec a Skalice sa odohral v Senci.

Zlatomoravčania vstúpili do stretnutia veľmi aktívne. Už v tretej minúte boli odmenení po štandardke Ďubeka a nabehnutí pred bránu gólom, ktorý vsietil stopér Pintér – 1:0. Skaličania rýchlo odpovedali. V 7. minúte sa k priamemu kopu z osemnástich metrov postavil Mizerák a napálil brvno. V 21. minúte Ďubek našiel Hrnčára, ktorý to skúšal spoza pokutového územia k ľavej žrdi, no mieril vedľa. Skaličania mali opäť šancu vyrovnať, keď Baumgarter poslal centrovanú loptu z ľavej strany Horodníkovi, no ten zblízka prestrelil bránu. Následne prišla šanca Zlatých Moraviec, keď Kyziridis obstrelom preveril pozornosť Junasa, ktorý vyrazil loptu na roh. Skalica sa čoraz častejšie hlásila o slovo a päť minút pred odchodom do kabín unikol súperovej obrane Šebesta, no Pelko sa blysol výborným zákrokom.

Po zmene strán dali Zlaté Moravce zabrať Junasovi v bráne, ten však loptu dokázal vytlačiť nad brvno. Hráči Skalice odpovedali dvomi náznakmi, z toho tretieho sa dočkali vyrovnania. Rohový kop zužitkoval na zadnej žrdi Šebesta, ktorý vyrovnal – 1:1. V 76. minúte zužitkoval asistenciu Hrnčára skúsený Ďubek, ktorý dostal Zlaté Moravce opäť do vedenia – 2:1. ViOn však musel byť ostražitý aj v ďalších minútach. Pred koncom stretnutia sa znova za jeho obranu dostal Šebesta, no jeho strela skončila na brvne. Konečný výsledok stanovil tri minúty pred koncom Duga, ktorý sa dostal k odrazenej lopte po priamom kope – 3:1.

Dobrá skúsenosť

Tréner Skalice Jozef Kostelník zhodnotil pohárový zápas ako nie veľmi vydarený, no zároveň ako dobrú skúsenosť pre hráčov. „V zápase sme mohli uhrať lepší výsledok, nebyť taktických chýb, ktoré sme urobili v obrane. Vpredu mal tutovku Horodník a dvakrát bol pred brankárom Daniel Šebesta. Raz mu to chytil brankár, raz nastrelil brvno. Pohárový zápas bol pre našich hráčov ďalšou dobrou skúsenosťou,“ vyjadril sa pre klubový web.

„Hneď v úvode zápasu sme dostali gól zo štandardnej situácie, po ktorom súper prebral iniciatívu a chvíľu trvalo, než sme sa dostali do zápasu, ale od 20. minúty sme boli súperovi vyrovnaným partnerom. V druhom polčase sme dali vyrovnávajúci gól, ktorý nám pomohol, aj sme mali šancu, po ktorej sme trafili brvno. V 75. minúte sme dostali gól z brejkovej situácie a na záver ešte gól, ktorý rozhodol definitívne o výsledku zápasu,“ uviedol k zápasu pár slov aj obranca Michal Ranko.

V lige si napravili chuť

Futbalisti Liptovského Mikuláša sa zohriali na čele druhej najvyššej slovenskej ligy iba týždeň. Sobotňajší zápas 24. kola im vôbec nevyšiel, keď na ihrisku Skalice prehrali jednoznačne 0:3. Záhoráci si tak po prehre v pohárovej súťaži napravili chuť cenným víťazstvom v lige. Do stretnutia vstúpili aktívnejšie hostia a už v úvode pohrozil Voško, ktorý po rohovom kope iba opečiatkoval brvno skalickej brány. Liptovský Mikuláš trápil skalickú obranu neustálymi útokmi, z čoho mohli v 23. minúte vyťažiť gól, no Kačeríkova nebezpečná strela z hranice pokutového územia minula bránu domácich. O minútu neskôr padol prvý gól stretnutia a postarala sa oň Skalica. Mizerák prihral do pokutového územia dobre postavenému Šebestovi, ktorý strelou z prvej poslal loptu za chrbát brankára Lukscha. Inkasovaný gól vyhodil hostí z tempa a hra sa postupne vyrovnávala. Pred koncom prvého polčasu mohol ešte navýšiť vedenie domácich Baumgartner, ale jeho zakončenie išlo len ponad bránu Liptovského Mikuláša. Do kabín sa tak odchádzalo za stavu 1:0.

Po zmene strán sa hralo sa najmä v strede ihriska s množstvom osobných súbojov. Sľubnú šancu si v 59. minúte vypracovali Skaličania. Šebestovi sa podarilo poslať loptu k vzdialenejšej žrdi a zvýšiť vedenie domácich na 2:0. Liptáci sa pokúšali nájsť recept na obranu Skalice, no neúspešne. Skalica svojho súpera vysoko napádala a robila mu problémy v rozohrávke. V 69. minúte zahrával rohový kop Mizerák, ktorý zatočil loptu do siete hostí a zvýšil na konečných 3:0.

MFK Skalica – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:0 (1:0)

Góly: 24. D. Šebesta, 59. D. Šebesta, 69. Mizerák

Rozhodovali: Smolák – Somoláni, Straka. ŽK: 77. R. Bartoš, bez divákov.

SKALICA: Junas – Blažek, Ranko, Černek, Mizerák, Mader, Hollý, Mášik, Baumgartner (90. A. Šebesta), Horodník (83. Nagy), D. Šebesta (89. Straczek).

Najbližší zápas MFK Skalica:

sobota 17. apríla o 16.30 h.: MŠK Púchov – MFK Skalica (25. kolo)

Tabuľka:

1. B. Bystrica 23 16 3 4 64:31 51

2. L. Mikuláš 23 15 4 4 46:23 49

3. Skalica 23 13 6 4 48:27 45

4. Podbrezová 22 14 2 6 47:18 44

5. Košice 22 12 2 8 32:24 38

6. Petržalka 22 9 6 7 31:28 33

7. Šamorín 22 9 3 10 31:29 30

8. Púchov 22 9 3 10 29:33 30

9. Komárno 22 8 4 10 20:31 28

10. Trebišov 21 7 6 8 34:37 27

11. Žilina B 23 7 5 11 45:42 26

12. Dubnica 22 6 7 9 21:26 25

13. Bardejov 22 4 9 9 20:32 21

14. Slovan B 22 5 0 17 25:61 15

15. Poprad 23 3 0 20 20:71 9