Na začiatku pandémie bol sám trochu skeptický

Tréner brankárov Andrej Fišan má voči covidu väčší rešpekt. Okúsil ho na vlastnej koži.

3. apr 2021 o 18:33 Martina Radošovská

SENICA. Koronavírus skomplikoval sezónu nielen mužským kategóriám, ale aj tým mládežníckym. Činnosť v akadémiách je pozastavená, deti sa nestretávajú ani spoločne netrénujú. Rovnako sa zastavil život aj v Brankárskej akadémii FK Senica, ktorá funguje pod taktovkou Andreja Fišana (36).

Gólmani majú nastavené individuálne plány, pomocou ktorých sa snažia udržať sa vo forme. „Keďže je zakázané trénovať, snažili sme sa chalanom nastaviť aspoň individuálne plány a čakáme, čo prinesie ďalšie obdobie. Viem, že niektorí hráči mali koronavírus už v prvej vlne, niektorí v tej druhej,“ objasnil Fišan, ktorý sám počas vianočných sviatkov covid prekonal.

„Chytil som ho krátko pred sviatkami, 22. decembra som sa bol otestovať, no ešte s negatívnym výsledkom. Na Vianoce som sa však už necítil dobre. Prvé dni boli veľmi zlé, v noci som nemohol spať, mal som pocit, akoby mi niekto pílou rezal nohy, bolel ma chrbát, našťastie to po pár dňoch prešlo a žiadne vážnejšie príznaky som nemal,“ objasnil bývalý brankár Skalice.

Hráčom chýba motivácia

Ako dodal, sám na začiatku pandémie patril k skupine, ktorá mala na situáciu skôr skeptický pohľad. „Veci, ktoré som sa dočítal na internete, som považoval za vymyslené a moc som tomu neveril, až kým som koronavírus nezažil na vlastnej koži. V poslednom období vidím, že ľudia z môjho okolia na covid zomierajú, rovnako aj niektorí známi mali ťažší priebeh ochorenia. Zrazu má voči tomu človek väčší rešpekt ako na začiatku.“

Andrej Fišan vo finále pohárového zápasu Sportika Cup Hlboké - Rybky (zdroj: Martina Radošovská)

Predchádzajúci rok bol po športovej stránke pre Andreja Fišana jedným z najhorších.

„Odohralo sa veľmi málo kôl, najskôr sa len trénovalo, postupne sme prešli na trénovanie po skupinách, takže sme sa pripravovali čisto len s brankármi. Osobne si myslím, že chalanov to príliš nebavilo, chýbala im hra, nestrieľalo sa na bránu, videl som, že postupne u nich klesá motivácia. Celý týždeň trénovali, no bez zápasu. Najviac to však pociťujú hráči, pre ktorých sú to posledné ročníky v doraste, pretože o to ťažšie bude pre nich dostať sa do mužského futbalu. Celý rok nemali šancu ukázať sa, poslednou sezónou len prešli bez akejkoľvek zápasovej praxe. Opísal by som to ako veľmi nezvyčajné obdobie,“ zhodnotil Fišan.

Zvláštne však nie je len po športovej stránke, ale aj zo všetkých aspektov života.