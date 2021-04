Skaličania nie sú spokojní s rozhodnutiami arbitrov. V zápase s Trebišovom boli sporné momenty

Záhoráci ťahajú náročný týždeň.

3. apr 2021 o 13:29 Martina Radošovská

SKALICA. Skaličania ťahajú "anglický týždeň", v ktorom ich po víkendovej domácej výhre nad žilinskou rezervou 1:0 čakala v strede týždňa dohrávka zápasu s Trebišovom. Zápas sa neodohral v riadnom hracom termíne kvôli výskytu ochorenia koronavírusu v mužstve súpera.

V stredajšej dohrávke 20. kola II. futbalovej ligy vycestovali Skaličania k súperovi do Trebišova, kde remizovali 1:1. Zápas, respektíve verdikty arbitrovskej trojice však vzbudili mieru nespokojnosti najmä v záhoráckej kabíne.

Do stretnutia vstúpili aktívnejšie hosťujúci Skaličania. Už v 6.minúte zachránilo domácich od inkasovaného gólu brvno a o 2 minúty na to sa pri dobíjaní trebišovskej brány vyznamenal obranným zákrokom Kovalčík a následne aj brankár Vinclér. Vzápätí prvýkrát vážnejšie pohrozili aj domáci po prieniku Kanua, keď jeho strelu vytesnil Junas na roh. Úvodná štvrťhodina priniesla viacero sľubných gólových príležitostí na jednej či druhej strane. Skóre zápasu mali šancu otvoriť domáci v 26.minúte po akcii z pravej strany, no zakončenie z vnútra šestnástky bolo nepresné. O úvodný gól sa postarala Skalica v 34.minúte, keď sa presadil najlepší strelec Záhorákov Šebesta – 0:1 a dostal hostí do vedenia.

V druhom polčase chceli domáci so skóre niečo urobiť a vyvíjali väčšiu aktivitu. Vyrovnávajúci gól mali na dosah v 62. minúte, no Skaličania loptu odvrátili na roh. Sporný moment prišiel v 77. minúte, kedy rozhodca odpískal pokutový kop. Loptu na biely bod si položil Kanu a vyrovnal na 1:1.V závere zápasu sa obe mužstvá snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Bližšie k nemu mala Skalica, ktorá od 89. minúty hrala v početnej výhode po druhej žltej karte Kovalčíka. Z poslednej akcie zápasu sa v 92.minúte dokázala gólovo presadiť, ale gól nebol uznaný pre ofsajd a skóre 1:1 sa tak nemenilo.

Po zápase zverejnili Skaličania na webovej stránke klubu stanovisko, kde vyjadrili nesúhlas s rozhodnutiami arbitrovskej trojice Boris Parilák, Rastislav Kuba a Lukáš Lauer. Za sporné považuje klub práve odpískanú penaltu, z ktorej Trebišov remizoval a neuznaný gól v záverečných minútach stretnutia. Tieto verdikty klub považuje sa nesprávne, čo výrazne ovplyvnilo priebeh zápasu.

„Klub MFK Skalica si vysoko ctí zásady fair-play a ide nám o korektný obojstranný prístup. V poslednom čase sme svedkami opakujúcich sa chýb rozhodcov v rôznych zápasoch hraných na slovenských trávnikoch. Uvedomujeme si náročnú pozíciu rozhodcov v zápasoch a chápeme, že ľudský faktor môže zlyhať. Avšak očakávame profesionalitu zo strany arbitrov nasadzovaných do jednotlivých stretnutí. V tejto neľahkej situácii, kedy v dôsledku pandémie nemôžeme rátať s osobnou prítomnosťou fanúšikov na tribúnach, kedy kluby robia všetko pre zachovanie svojej činnosti a pre udržanie sponzorov, musíme okrem toho opakovane riešiť aj nekompetentnosť rozhodcov,“ uvádza sa v stanovisku klubu.

Zároveň klub adresoval slová priamo predsedovi komisie rozhodcov SFZ Mariánovi Ružbarskému, aby sporné situácie nechal preveriť, vyvodil dôsledky a zabezpečil, aby sa takéto pochybenia neopakovali.

„Zároveň navrhujeme, aby ako prevencia voči podobným situáciám bol zavedený jednotný kamerový systém na všetkých štadiónoch klubov profesionálnych futbalových líg. Veríme, že by sa k nám pridali aj ostatné kluby,“ uzavrelo vedenie klubu.

Slavoj Trebišov – MFK Skalica 1:1 (0:1)

Góly: 77. Wisdom (z 11 m) - 35. Šebesta

Rozhodoval: Parilák, ŽK: Šimko, Kovalčík, Vinclér – Mizerák. ČK: 89. Kovalčík (Trebišov) po druhej ŽK. Bez divákov.

SKALICA: Junas – Blažek, Ranko, Černek, Mizerák, Mader (83.Rudonja), Hollý, Mášik, Baumgartner, Horodník (78.Škovran), Šebesta.

Už dnes na Skaličanov čaká ďalší zápas, tentokrát na pôde posledného Popradu a to o 16.00 h.

