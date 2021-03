Bociany prileteli skôr a prvýkrát spoločne

Do hniezda v Čáčove prileteli v tomto roku bociany netradične skoro.

31. mar 2021 o 8:26 TASR

SENICA. Do hniezda v miestnej časti Senice v Čáčove prileteli v tomto roku bociany netradične skoro a navyše oproti minulým rokom spoločne.

Pravidelne prilietal do hniezda ako prvý samec. "Bežne doputoval samec na rozhraní marca a apríla. Skontroloval a pripravil hniezdo postavené na stĺpe nad hlavnou cestou pri evanjelickom kostole. Zvyčajne po týždni sa k nemu pridala partnerka," uviedol pre TASR dlhoročný pozorovateľ a fotograf bocianov v Čáčove a zamestnanec Mestského úradu v Senici Slavomír Bučák.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj Jedinečný vodopád v Malých Karpatoch Čítajte

Ako doplnil, tento rok je zvláštny. Prvý bocian sa v hniezde objavil 11. marca. "Strávil v ňom tri dni, aby opäť odletel. Či to bol samec alebo samička, je ťažko povedať. Až o dva týždne neskôr boli videné v hniezde oba bociany, čo je zvláštne," doplnil Bučák, ktorý bociany pozoruje z neďalekej veže kostola.

Naraz sa ich zlietnu dve desiatky

Priemerne majú bociany v senickom hniezde tri až štyri mláďatá. "Ale zažili sme aj taký rok, že po zahniezdení prvého páru prišiel druhý a strhla sa bitka o miesto. Víťazom bitky sa však nestal ani jeden z nich, lebo aj ten pár, ktorý si miesto vybojoval, už v tom roku nemal mladé," prezradil zaujímavosť fotograf.

Hniezdo v Čáčove má veľmi dobrú polohu na tréningové lety mladých bocianov.

"Lietať sa učia takým spôsobom, že najskôr preletujú na blízku kostolnú vežu a späť do hniezda. Zaujímavé je napríklad aj to, že po odchovaní mladých a pred odletom do teplých krajín, sa v Čáčove zlietne naraz aj dvadsať bocianov, aby potom spoločne vyrazili na dlhú cestu," doplnil domáci pozorovateľ.

O toto hniezdo sa bociany dokážu každoročne postarať. "Každý rok si ho opravia, postavia si novú vrstvu hniezda. Ale v roku 2012 prišli ornitológovia, ktorí dali novú podložku na elektrickom stĺpe a kompletne ho zrenovovali," doplnil Bučák.