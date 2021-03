Michal Ružička: Bola to špecifická sezóna

Hokejistom chýbali fanúškovia, ktorí by ich hecovali k lepším výkonom.

28. mar 2021 o 15:57 Martina Radošovská

SKALICA. Hokejová Skalica sa túto sezónu nedostala do bojov play-off, aj keď nádej žila do poslednej chvíle. Tréner Michal Ružička (39) hodnotí ročník pozitívne, zamrzia však bodové straty hlavne s tabuľkovými susedmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Osudným sa Skaličanom stal zápas proti prvej Žiline a aj keď ju Záhoráci ofenzívnou smršťou prestrieľali, hrá sa na góly a tých mala v závere zápasu na konte viacej práve Žilina (4:3).

Skalica mala postup vo vlastných rukách, no nevyšiel a tak sa pre nich sezóna po základnej časti skončila. „Keď sme chceli byť súčasťou play-off, mali sme tento zápas zvládnuť. Nepozerali sme sa na to, ako bude hrať Považská Bystrica, všetko bolo v našich rukách nielen v tomto zápase, ale už aj v stretnutiach predtým. Musím povedať, že so Žilinou sme neodohrali zlý zápas, možno nám chýbalo trochu šťastia, ktoré kebyže sa prikloní, mohlo byť všetko inak, no na šťastie sa nedá spoliehať,“ zhodnotil posledný zápas základnej časti tréner Ružička.

Špecifická sezóna

Vypadnutie mrzí nielen jeho, ale celú kabínu. „Určite nás to neteší, na druhej strane je to šport. Snažili sme sa, no nevyšlo to podľa predstáv.“

Pre Michala Ružičku to bola štvrtá sezóna v úlohe hlavného trénera v Skalici, túto však neviedol mužstvo od začiatku, ani sa tak v úvode sezóny nepodieľal na zložení kádra.

Prečítajte si tiež: Pod Vintoperkom priniesla pandemická prestávka nové zmeny Čítajte

Vedenie klubu sa rozhodlo pred sezónou obsadiť do úlohy hlavného trénera Jaroslava Crlíka. Jeho asistentom sa stal Peter Ivčič starší. Obaja tréneri skončili v Skalici po domácej prehre v 17. kole Slovenskej hokejovej ligy so Žilinou (1:7), kedy sa vedenie rozhodlo po sérii nepresvedčivých výsledkov pre zmenu a do úlohy hlavného trénera opäť angažovalo Michala Ružičku. Ten sledoval výkony Záhorákov od začiatku ročníka.

„Vždy keď som mal čas, sledoval som online prenosy. Čo sa týka kádra, v mužstve bolo veľa hráčov z minulého roka a väčšinu chalanov som poznal, vďaka čomu to pre mňa bolo jednoduchšie,“ pokračoval Ružička. Nielen pre Skaličanov, ale pre všetky tímy to bola zvláštna sezóna, ktorú poznamenali hlavne výpadky.

Záhorákov pred sezónou pribrzdila povinná karanténa, neskôr prišla druhá vlna koronavírusu a súťaž bola na niekoľko týždňov pozastavená, pričom hráči celý rok naháňali kondičku, navyše sa hralo bez divákov.

„Určite to bola špecifická sezóna, no s týmito prerušeniami sa museli vysporiadať všetky mužstvá v lige. Fanúšikovia nám chýbali, bez nich to nebude nikdy ono. Celému zápasu dodávajú atmosféru a hráčov vedia vyhecovať k lepším výkonom, čo nám túto sezónu chýbalo.“

Náročné obdobie

Michal Ružička sa vrátil k mužstvu v neľahkej úlohe a dôležité bolo bodovať v každom zápase.

„Nebolo to jednoduché obdobie pre celý tím. Odkedy som nastúpil do pozície trénera, v každom zápase sme potrebovali bodovať, aby sme sa dostali do play-off. Zápasov bolo veľa v krátkom období, väčšinou sa hrávali tri stretnutia za týždeň,“ priblížil kouč, ktorý medzičasom trénoval v Skalici hokejovú mládež. Na sezónu, alebo aspoň časť, v ktorej mužstvo viedol, sa však nepozerá nespokojne.

Prečítajte si tiež: Radimov bol ako jeho druhá rodina Čítajte

„Môžem ju hodnotiť pozitívne, aj keď si uvedomujem, že tam boli zápasy, v ktorých sme zbytočne stratili body, hlavne čo sa týka našich tabuľkových súperov, ako bola Považská Bystrica, Humenné či Levice. Ak by sme v týchto zápasoch získali body, tak sme sa nemuseli báť, či budeme v play-off,“ zhodnotil tréner Skaličanov. Od svojho účinkovania v prvej lige je to pre Záhorákov piata sezóna a doteraz v každej sa dostali do play-off. Michal Ružička vnímal súťaž ako najvyrovnanejšiu.

„Kvalita ligy určite nešla dole, možno práve naopak, aj vďaka korone. Niektoré ligy v zahraničí boli pozastavené, v extralige tak bolo viac hráčov a odtiaľ sa zas posúvali do prvej hokejovej ligy. V každom prípade si myslím, že tento rok bola liga asi najvyrovnanejšia zo všetkých ročníkov, ktoré môžem z môjho doterajšieho pôsobenia hodnotiť.“

Prečítajte si tiež: Na štvrtú ligu sa pripravuje Čítajte

A koho vníma ako favorita na celkový triumf? „Za celú sezónu by si to zaslúžila Žilina, ktorá má najkvalitnejšie mužstvo, no môže to byť ešte zaujímavé, pretože aj Martin či Spišská Nová Ves sa vedia o výsledok pobiť.“

Posledný rok, ktorý bol poznačený pandémiou koronavírusu, bol odlišný aj pre trénera skalických hokejistov.

„Je škoda, že sa to dotklo aj športovej stránky života, ale je pochopiteľné, že zdravie je prvoradé. Deti od decembra trénujú len prostredníctvom internetu, čo im nenahradí prípravu na ľade. Dúfam, že sa toto obdobie čo najskôr skončí a budeme fungovať opäť normálne.“

Čo sa týka jeho budúcnosti pri skalickom tíme, zatiaľ je všetko otázne. „S vedením sme sa už o niečom rozprávali, ale zatiaľ sa k tomu nechcem vyjadrovať,“ uzavrel Michal Ružička.