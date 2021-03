Lídri EÚ sa podľa Matoviča dohodli na riešení výpadku vakcín

Slovensko táto dohoda môže pred výrazným prepadom v očkovaní zachrániť.

26. mar 2021 o 10:13 TASR

ZÁHORIE. Slovenský premiér Igor Matovič (OĽANO) po skončení sa prvej časti dvojdňového videosamitu šéfov štátov a vlád členských krajín EÚ v noci na piatok uviedol, že lídri sa dohodli na hľadaní riešení pre členské štáty, ktoré sú najpostihnutejšie výpadkami dodávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Dodávatelia porušujú svoje zmluvné záväzky

Predseda vlády pripomenul, že hlavnou témou videokonferencie lídrov EÚ bol boj s koronavírusovou pandémiou, pričom počas debát rezonovala najmä otázka vakcinácie. "Čelíme porušeniam dodávateľských zmlúv zo strany farmaceutických spoločností, pre ktoré sa rozdiely v podiele zaočkovaných občanov medzi členskými štátmi stále viac prehlbujú. A to aj v závislosti od toho, ako si krajiny vyskladali svoje portfóliá vakcín. Získali sme na samite podporu pre nájdenie riešenia pre členské štáty, ktoré sú najpostihnutejšie výpadkami dodávok vakcín. Medzi také patrí aj Slovensko," uviedol Matovič.

Obmedzia export vakcín vyrobených v EÚ

Dodal, že ďalšiu prácu na konkrétnej podobe korekčného mechanizmu lídri zverili do rúk výboru stálych predstaviteľov v Bruseli, čiže veľvyslancom členských krajín. Podľa Matoviča premiéri a prezidenti podporili aktivity Európskej komisie, ktorej nástroje by mali obmedziť export vakcín vyrobených v EÚ do krajín s vyššou mierou zaočkovaných občanov v porovnaní s Európskou úniou alebo s podobnými obmedzeniami vývozu voči EÚ.

Upozornil tiež, že spoločným európskym riešením majú byť aj tzv. digitálne zelené certifikáty, známe aj ako "COVID pasy", ktoré budú zahŕňať informáciu nielen o očkovaní, ale aj o prekonaní ochorenia COVID-19 a absolvovaných testoch. "Po predstavení návrhu Európskou komisiou sa zodpovednosť presúva na jednotlivé členské štáty, aby vytvorili potrebné technické zázemie pre takéto certifikáty," vysvetlil premiér.

Takto sa stretli naposledy pred 11-timi rokmi

Matovič informoval, že mimoriadnym momentom štvrtkových (25. marca) diskusií lídrov bolo on-line vystúpenie amerického prezidenta Joea Bidena k perspektívam spolupráce medzi USA a EÚ, a dodal, že naposledy sa v tomto formáte lídri zišli pred 11 rokmi s vtedajším prezidentom USA Barackom Obamom.

"Slovenská republika oceňuje záväzok USA k návratu do sveta, ktorý je založený na multilateralizme. Transatlantická spolupráca je kľúčová pri erózii demokracie či boji proti klimatickým zmenám. Spoluprácu však treba rovnako rozvíjať aj pri výrobe a distribúcii vakcín," opísal situáciu Matovič.

V politickej rovine lídri EÚ privítali pozitívne signály z Turecka v súvislosti so zmiernením napätia vo východnom Stredomorí. "Ankara prejavuje záujem o budovanie mostov smerom k EÚ. Tento záujem však musí byť úprimný a priniesť udržateľné výsledky. Podporujem preto triezvy prístup založený na ponuke pozitívnej agendy, ktorej realizácia bude podmienená dlhodobým korektným prístupom Turecka," zhodnotil premiér prístup Únie k Turecku, ktorý lídri podporili v spoločnom vyhlásení.

Jednotný trh EÚ

V ekonomickej časti debát sa lídri EÚ venovali digitálnej agende a Matovič v tejto súvislosti pripomenul, že Slovensko dlhodobo poukazuje na potrebu posilnenia jednotného trhu EÚ a jej priemyselnej základne.

"Pre slovenskú ekonomiku je dôležité, aby európsky priemysel zostal globálne konkurencieschopný aj v časoch digitálnej a zelenej tranzície," zdôraznil predseda vlády. A dodal, že v stále aktuálnejšej otázke zdaňovania digitálnej ekonomiky SR preferuje globálne riešenie, o ktorom sa diskutuje na pôde Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ale podporuje aj nápad, aby v prípade potreby bola EÚ pripravená pracovať na vlastnom riešení.

Matovič upozornil, že na videosamite bol predstavený spoločný list lídrov Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Francúzska, Rumunska a Slovinska o úlohe jadrovej energie v klimatickej a energetickej politike EÚ. "Pozorne sledujeme všetky aktivity, ktoré sa týkajú jadra na európskej úrovni. Je potrebné, aby sa prestala spochybňovať jeho úloha v spoločnom boji proti klimatickým zmenám," odkázal Matovič z pozície jedného zo signatárov spoločného listu.