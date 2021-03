Pod Vintoperkom priniesla pandemická prestávka nové zmeny

V Mokrom Háji vystužili káder o skúsené mená.

24. mar 2021

MOKRÝ HÁJ. U piatoligistu prišlo k zásadnej zmene na trénerskej lavičke už po prvom jesennom kole, kedy mužstvo utŕžilo debakel 10:0 v Piešťanoch.

Trénera Štefana Kolštroma tak v neľahkej úlohe vystriedal dovtedajší hráč Boriš Šefčík (41), s ktorým klub ráta na poste kouča aj v budúcnosti.

V kabíne Mokrého Hája nejde o žiadnu neznámu tvár. Do klubu prišiel už v oku 2010 z MFK Skalica ako aktívny hráč a odohral tu šesť sezón, počas ktorých mal možnosť vyskúšať si pri mužstve aj post hrajúceho trénera.

Úzky káder

„Po odchode zo Skalice v roku 2009 som začal pôsobiť v Mokrom Háji a keďže som mal urobenú najnižšiu trénerskú licenciu, po odchode kouča Nováka som viedol mužstvo ako hrajúci tréner, čo vôbec nebola ľahká úloha. Neskôr som pôsobil asi štyri sezóny v Rakúsku a v roku 2018 som sa vrátil späť do Mokrého Hája,“ popísal v skratke svoju futbalovú cestu Boriš Šefčík.

Jesenná časť sa pre Mokrý Háj nevyvíjala príliš dobre a so ziskom šiestich bodov sa mužstvo ocitlo na predposlednom mieste v tabuľke. Na jednej strane mal Boris Šefčík výhodu, že ako hráč mužstvo dobre poznal, na druhej strane sa nepodieľal na jeho skladbe a musel na jeseň pracovať s tými hráčmi, ktorí mu boli k dispozícii.

„Na jeseň sme bojovali s veľkými problémami. Jednak sme mali úzky káder a aby sme vôbec mohli vycestovať na niektoré zápasy, museli nám vypomôcť aj starší hráči, ktorých sme mali v zálohe. Okrem toho nebola v mužstve dobrá ani tréningová morálka, schádzali sme sa šiesti alebo ôsmi, mužstvu chýbala koncepcia a nevidel som v tom žiadny potenciál. Káder nebol pripravený na to, aby v tabuľke zabojoval o lepšie priečky,“ zhodnotil Šefčík.

Aj práve preto sa nový tréner spoločne s vedením klubu zameral počas nútenej koronaprestávky na doplnenie kádra a jeho stabilizáciu a postupne predstavili niekoľko nových tvárí, pričom ide o skúsených futbalistov.

„Mužstvu sme chceli dať určitú tvár. Hráčov, ktorí cez zimnú prestávku pribudli do kádra, osobne poznám ešte z čias, keď sme spolu pôsobili v Skalici. Boli sme tá partia, ktorá postupovala z piatej a neskôr zo štvrtej ligy vyššie. Podarilo sa nám priviesť šesť kvalitných hráčov, dvoch do obrany, dvoch do zálohy, jedného brankára a jedného útočníka,“ pokračoval tréner.

Momentka zo zápasu Holíč - Mokrý Háj. (zdroj: archív klubu)

Prvou zimnou posilou sa stal Igor Šefčík, ktorého s trénerom spája nielen skalický klub, ale aj rovnaké priezvisko, ide však iba o náhodnú zhodu. Práve 32-ročný Igor Šefčík bude okrem hráčskeho prínosu ako ľavonohý stredopoliar aj pravou rukou kouča ako asistent.

„Igor pôsobí ako tréner kategórie U19 v Skalici a má vyššiu trénerskú licenciu, ktorú si robím aj ja, takže mi bude nápomocný pri štúdiu a aj skúsenosťami, ktoré má,“ predstavil tréner svojho asistenta.

Okrem Igora Šefčíka pribudli do kádra mená brankár Ján Jankovič, ktorý v Mokrom Háji nebude žiadnym nováčikom, stredopoliar Peter Vaško a defenzívu vystužia Michal Hladký a Michal Buchta.

„Snažili sme sa využiť túto situáciu práve na posilnenie kádra. Starosta obce Mokrý Háj je už niekoľko rokov aj predsedom klubu, ktorý v posledných sezónach zažíval nevýrazné obdobie hlavne po výsledkovej stránke, preto by sme chceli, aby mal z futbalu opäť radosť a dúfam, že sa nám podarí dostať sa na vyššie priečky v tabuľke,“ pokračoval kouč.

Okrem spomínaných skúsených futbalistov však v A-mužstve pôsobia aj mladí hráči v podobe Tomáša Tokoša či hráčov z dorastu Filipa Kvaltína a Patrika Vrableca. Dorastenecká kategória túto sezónu v Mokrom Háji absentuje. Okrem stabilizácie kádra sa však v Mokrom Háji počas nútenej pauzy venujú aj postupnej rekonštrukcii hráčskych kabín.

V reštart dúfajú

Napriek situácii, kedy sú amatérske súťaže pozastavené a štadióny zívajú prázdnotou, sa hráči Mokrého Hája snažia čo najlepšie pripraviť na možný reštart súťaží.

„S hráčmi sme v kontakte cez spoločnú skupinu. Viem, že sa snažia pripravovať individuálne a po tejto stránke sú zodpovední, takže verím, že ak by sa opäť rozbehli súťaže, budeme pomerne dobre pripravení,“ prezradil tréner, ktorý dodal, že príprava prebieha na báze dobrovoľnosti.

Mužstvu Mokrého Hája sa koronavírus nevyhýbal a stret mali už počas jesennej časti, kedy pre viaceré pozitívne prípady v kádri nemohli odohrať niekoľko kôl. Nikto z mužstva našťastie nemal vážnejší priebeh ochorenia. Tréner Mokrého Hája má na rozbeh súťaží optimistickejší pohľad a verí, že v máji by sa mohli hrať majstrovské zápasy.

„Myslím si, že po Veľkej noci by sme sa pomaly mohli vrátiť do tréningového procesu a v máji by sme hrali prvé zápasy. Bolo by fajn, keby sa odohrali aspoň jesenné kolá, aby bola súťaž regulárna a aby tie mužstvá, ktoré chcú postúpiť, mohli o túto šancu zabojovať,“ prezradil svoj pohľad Šefčík.

V lige chcú zotrvať

Aj keď piata liga nie je pre mužstvá vzhľadom na nízky počet účastníkov atraktívna, Mokrý Háj sa v nej chce udržať.

„Piata liga nie je príliš dobre riešená, či už počtom účastníkov, alebo modelom súťaže, pretože v nej chýba náboj a aj divácky záujem o ňu je slabší. Na druhej strane, čo sa týka kvality rozhodcov či celkovo futbalovej kultúry, je pre nás vyhovujúca a radi by sme v nej zotrvali,“ zhodnotil kouč.

Do Mokrého Hája okrem domácich fanúšikov často zavítali aj diváci zo Skalice, keď ich mužstvo nehralo doma.

„Keď prišlo k obmedzeniam, že diváci nemôžu chodiť na štadión, bolo to pre nás smutné obdobie. Fanúšikovia k amatérskemu futbalu patria a aj keď sa prišli pozrieť na zápas aspoň spoza plota, nebolo to ono, stretnutiu chýbala správna atmosféra.

Dúfam, že onedlho sa budeme môcť vrátiť na trávniky, chalani sa na to už tešia. Pre nás je podstatné, aby sa v kolektíve vytvorila dobrá partia, ktorá je vo futbale základom úspechu,“ dodal Šefčík.