Vláda schválila nové opatrenia. Platiť začnú od štvrtka

Týkajú sa pobytu v prírode aj zahraničných dovoleniek.

24. mar 2021 o 11:18 TASR

BRATISLAVA. Uplatniť si výnimku na cestu do prírody alebo individuálny šport v rámci okresu bude od štvrtka 25. marca možné iba od 5.00 do 20.00 h.

Do odvolania sa zakazuje tiež cesta do zahraničia s cieľom rekreácie, nebude viac možná ani od 1.00 do 5.00 h.

Vyplýva to z doplneného uznesenia vlády, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.

Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger (OĽANO) argumentoval, že "okno" v opatreniach by mohlo vytvárať falošné motivácie cestovať do zahraničia.

"Myšlienka tohto celého obmedzenia je v tom, aby ľudia do zahraničia necestovali preto, aby nepriniesli nielen sebe, ale celému národu nejaký neželaný darček v podobe mutácie, ktorá by tu mohla spôsobiť veľké problémy, takže sme toto okno uzavreli," pripomenul.

Vláda zrušila aj neobmedzený čas výnimky na pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu. Zvyšok opatrenia sa nemení. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, ako jeden okres sa berú aj všetky košické okresy.

V čiernych okresoch je do prírody naďalej potrebný najviac sedemdňový negatívny test alebo doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako tri mesiace.

Test nepotrebujú osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov alebo tí, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Výnimku majú aj zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka, alebo tie, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, či osoby s diagnostikovaným stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo so závažnou poruchou autistického spektra.

Minister pripomenul, že Slovensko je naďalej v čiernej fáze, a vyzval na dodržiavanie opatrení.