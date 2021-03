S očkovaním začína v pondelok aj poliklinika v Senici

Očkovať bude vakcínou od spoločnosti Moderna, denne v neštátnom zdravotníckom zariadení plánujú zaočkovať sto ľudí.

19. mar 2021 o 11:41 SITA

SENICA. Medzi očkovacie centrá v Trnavskom kraji pribudne od pondelka 22. marca Poliklinika Senica n.o. Otvorené bude od pondelka do piatka vždy od 8:00 do 15:30, denne by tam mali zaočkovať sto ľudí.

Potrebná registrácia

Záujemcovia sa musia na očkovanie registrovať cez štátny rezervačný systém na stránke korona.gov.sk. Poliklinika Senica, ktorej zakladateľom je mesto, bude podľa primátora Martina Džačovského očkovať vakcínou od americkej spoločnosti Moderna.

V očkovacom centre bude mať podľa riaditeľa Polikliniky Senica Jozefa Mikuša službu vždy jeden lekár a dve zdravotné sestry. Pred samotným očkovaním lekár vyplní v spolupráci s pacientom predpísaný dotazník a vystaví informovaný súhlas pacienta o očkovaní. „Po zaočkovaní dostanú pacienti potvrdenie o jeho absolvovaní a približne pätnásť minút po ňom si počkajú v označenej časti mimo očkovacej ambulancie. Po uplynutí tohto času môžu opustiť priestory polikliniky,“ povedal o organizácii očkovania Mikuš.

Pridali sa ďalšie

V Trnavskom kraji začala s očkovaním na začiatku roka Fakultná nemocnica v Trnave, postupne sa pridali aj ďalšie štyri nemocnice. Trnavský samosprávny kraj zriadil ďalšie tri veľkokapacitné očkovacie centrá v Trnave, Dunajskej Strede a Skalici, ktoré fungujú počas víkendov. Vedenie samosprávneho kraja deklarovalo pripravenosť otvoriť očkovacie centrá aj v ďalších mestách, podmienkou však je dostatok vakcín.