V skalickom útulku majú pri adopcii podmienku. Psa na dvor nedajú

Noví majitelia mu musia zabezpečiť bývanie v dome alebo byte.

18. mar 2021 o 11:58 TASR

SKALICA. V útulku v Skalici majú pri adopcii psov podmienku, že pes nepôjde na dvor, ale noví majitelia mu zabezpečia bývanie v dome alebo byte. Pre TASR to uviedla Lenka Pappová z občianskeho združenia Útulok Skalica.

Ako doplnila, je to z toho dôvodu, že zvieratá z útulku si toho už zažili dosť a chcú im zabezpečiť kvalitnejší život.

"Kapacita psíkov v útulku je od 30 do 50 a je závislá aj od veľkosti zvierat. Okrem psov sa staráme aj o mačky, ktorých je vždy viac, tie sú však v dočasnej opatere mimo útulku," uviedla Pappová.

Veľký záujem verejnosti

V útulku v Skalici je každoročným zvykom usporiadať na Štedrý deň prevetranie psov návštevníkmi útulku.

"Keď som prišla do útulku, snažila som sa ho dostať do povedomia viacerými akciami. Jednou z nich je aj 'venčenie' psíkov na Štedrý deň. Stretlo sa to s veľkým záujmom verejnosti a prichádza k nám množstvo návštevníkov. Ľudia nosia psíkom varené kuriatka, aby aspoň raz do roka ochutnali domáci život, keďže niektoré sú v útulku už viac ako tri roky," informovala Pappová.

"Pri výbere psa si je nutné uvedomiť, že je to záväzok aj na 15 rokov života. Je dobré sa pred výberom dobre poradiť a tento krok si premyslieť. Treba počítať aj s tým, že mať zviera zasahuje aj do rodinného rozpočtu. Mnoho ľudí nie je ochotných platiť drahé granuly alebo veterinárne výdavky, ktoré môžu byť niekedy pomerne vysoké. Toto si musia záujemcovia o psa uvedomiť," doplnila dobrovoľníčka Adela Hošková.

Nápor hlavne po Vianociach

Najmä pri mačkách odporúča zvážiť kastráciu. "Nejde pritom len o neriadené množenie. Ľudia sa toho väčšinou boja, ale zo zdravotného hľadiska je pre mačky kastrácia to najlepšie riešenie. Je to preventívny zákrok proti mnohým chorobám. Ale napríklad u kocúrov žijúcich vonku je to aj bezpečnejšie, keďže sa vonku veľa bijú a mnohokrát prichádzajú k veterinárovi poriadne dotrhané," apeluje na majiteľov zvierat dobrovoľníčka, ktorá v súčasnosti študuje za veterinárku.

Útulok funguje v rámci dobrovoľníctva už viac ako 20 rokov. "Bol založený mestom, neskôr ho prevzali pod seba dobrovoľníčky, ktoré sem chodia, a v súčasnosti už je plne funkčný.

Vďačíme za to predovšetkým podpore od obyvateľov mesta a okolia. Pomáhajú predovšetkým krmivom, ale výraznú pomoc tvoria aj koberce, deky, povlečenia alebo hračky. Pre dobrovoľníkov zas chirurgické rukavice, dezinfekcia, ale aj staré bundy, ktoré využívame pri práci so zvieratami," spresnila Pappová.

Najväčší nápor zažívajú v útulku tradične po Vianociach. "V niektorých rodinách si povedia, že pes ako vianočný darček nebol tým správnym riešením. Bolo by vhodné, keby ľudia dostali viac rozumu, viac súcitu, viac empatie. P

rvotne už voči sebe, lebo tá empatia sa začína vo vlastnej rodine. Ak je v rodine empatia, sympatia a všetko, čo tam má byť, tak je potom aj voči zvieratám," dodala Pappová.