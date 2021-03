Prioritou nebude zisk. Chcú zamestnávať znevýhodnených

V Senici hľadajú prvých zamestnancov do sociálneho podniku.

17. mar 2021 o 8:02 SITA

SENICA. Novozaložený Sociálny podnik mesta Senica začal s náborom zamestnancov.

V prvej fáze hľadá pracovníkov na vykonávanie jednoduchých manuálnych činností pri starostlivosti o mestskú zeleň, čistenie verejných priestranstiev alebo údržbu chodníkov. Informovala o tom hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová.

Založenie spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o, schválili poslanci mestského zastupiteľstva v závere minulého roku.



„Uprednostnené budú takzvané znevýhodnené osoby, napríklad ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorým nie je uznaná invalidita, ale majú dlhodobé zdravotné problémy, ktoré znižujú ich telesné, duševné a zmyslové schopnosti. Ale aj ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, ľudia vo veku 50 rokov a starší, ale aj naopak, mladší do 26 rokov, aby sme im pomohli začleniť sa do pracovného procesu,“ vysvetlila budúca konateľka Sociálneho podniku mesta Senica Nora Černáčková.

Na osobný pohovor budú pozvaní záujemcovia, ktorí budú zodpovedať požiadavkám na dané pracovné miesto.



Hlavným cieľom podniku nebude podľa senického viceprimátora Filipa Lackoviča zisk, ale spoločenský prospech.

„Máme záujem pomôcť ľuďom začleniť sa, aby získali zručnosti v jednotlivých pracovných činnostiach, aby rozvíjali osobnostné predpoklady, a tým zvýšili šancu neskôr sa uplatniť na trhu práce,“ povedal Lackovič.

Zároveň budú zamestnanci vytvárať hodnoty, ktoré budú prospešné pre okolie, za čo budú dostávať aj primeranú mzdu, aby neboli odkázaní na sociálne dávky.



Na začiatok samospráva podporí svoj sociálny podnik návratnou finančnou výpomocou vo výške 50-tisíc eur, ktorá bude určená predovšetkým na nákup potrebného vybavenia pre zamestnancov. Zisk bude vrátený späť do podniku na zamestnanie ďalších ľudí a rozširovanie činnosti.