Jednoduchá hra si získala Seničanov

Veselé kamene pomáhajú zvládať koronu s úsmevom.

16. mar 2021 o 6:42 Dominika Grebeníčková

SENICA. Už aj v Senici a okolí sa naplno rozbehla netradičná zábava s názvom Veselé kamene.

Na Slovensku sa prvýkrát objavila pred tromi rokmi v škôlke v Bratislave. Nositelia myšlienky vytvorili na sociálnej sieti stránku Veselé kamene, kde celá hra nadobudla nadregionálny rozmer.

Hra je výnimočná aj tým, že je pre všetkých. Deti, dospelí aj seniori si na kamene môžu namaľovať čokoľvek. Rozprávkové bytosti, abstraktné vzory, zvieratká, kvety či prírodné úkazy.

Práve prírodný motív si vybral päťročný Peťko. „Už tvar kameňa mi pripomínal autíčko, tak som to len dotvoril a bolo,“ povedal a následne ho ukryl pod lavičku.

Je to jednoduché

Princíp hry je jednoduchý. Stačí si nájsť kamene, ktoré sa vám zapáčia. Následne ich treba dôkladne umyť, aby na nich nezostali nečistoty. Kamene potom pomaľujete akýmkoľvek motívom.

„Maľovať je vhodné akrylovými farbami, ktoré sú odolné voči oderu aj nepriazni počasia. Keď sa nakoniec ešte zafixujú lakom, farba je oveľa trvácnejšia,“ povedala Silvia.

Na zadnú stranu kameňov je potrebné napísať odkaz na stránku Veselé kamene, heslo nájdi-odfoť-schovaj a poštové smerové číslo obce, z ktorej autor maľby pochádza.

Takto ozdobený kameň následne môžeme dať do obehu. „Treba ich dať tak, aby neboli úplne schované, aby ich okoloidúci našli. Môže sa to dať na chodník, pri lavičku, strom či stĺp alebo na miesta, kde sa pohybujú hlavne deti. Tie majú z toho najväčšiu radosť. Kamene by mali byť viditeľné, a preto treba voliť miesta, kde nehrozí nebezpečie, napr. pri kosení trávy,“ opísala Silvia.

Prinášajú radosť

Hra prináša úsmev do stresujúceho obdobia pandémie. „S dcérou to maľujem poobede a potom si dáme dlhú prechádzku. Aspoň ju tak prinútim k pohybu. Je to spestrenie a človek nemyslí len na to zlé,“ pousmiala sa Silvia.

Aktivitou tak vzniká trojitá radosť. Najskôr keď človek trávi čas s deťmi a kamene maľujú a ukrývajú. Radosť má aj človek, ktorý pestrofarebný a veselý kameň nájde.

Potom sa zase teší autor kameňa, keď vidí, ako jeho výtvor putuje po Slovensku, či dokonca v zahraničí.