Radimov bol ako jeho druhá rodina

Andrej Šebesta od zimnej prípravy oblieka dres druholigovej Skalice.

18. mar 2021 o 10:33 Martina Radošovská

SKALICA. Jednou zo zimných posíl skalickej kabíny je aj návrat odchovanca Andreja Šebestu, ktorý rovnako ako Martin Černek prišiel do klubu zo štvrtoligového Radimova.

Obranca Martin Černek odohral na jeseň vo 4. lige Severozápad 630 minút a útočník Andrej Šebesta 485, pričom strelil 4 góly. Ďalší pridal v rámci Slovnaft Cupu do brány fortunaligistu z Trenčína. Oboch klub oslovil, aby sa pripojili do zimnej prípravy a dnes obliekajú dres Skalice v jarnej časti proti atraktívnym súperom.

Andrej Šebesta (26) začínal s futbalom ako päťročný, keď si začal s chalanmi kopať pred činžiakom takmer každý deň. Jedného dňa sa zobral na štadión, kde sa pripojil k tréningu prípravky a tréneri si ho hneď všimli. Andrej Šebesta je odchovancom skalického klubu, no v roku 2013 sa stal súčasťou už spomínaného Radimova. Jeho cesta do klubu bola náhodná.

„Konal sa tam turnaj v minifutbale, kde som hral s chalanmi, s ktorými som vyrastal. Jeden z nich bol práve z Radimova a spoločne sme sa začali rozprávať o tom, kam pôjdeme po doraste hrať za mužov, na čo som povedal, že by som to skúsil aj práve v Radimove, ak by prišla taká možnosť. Preto ma zoznámil s vedením klubu a nakoniec sme sa dohodli na spolupráci. Dnes to hodnotím ako správnu voľbu,“ zaspomínal Andrej Šebesta.

V skalickom klube si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami od prípravky až po dorast. „Nakoniec som mal možnosť byť v Skalici súčasťou mužov, ktorú som však nevyužil a už vtedy som išiel do Radimova, no vôbec toto rozhodnutie neľutujem.

Počas svojej futbalovej cesty som stretol množstvo trénerov, pričom každý z nich mi dal niečo do futbalového života, či už to bolo ako malému chlapcovi hneď v prípravke, alebo v žiakoch, a, samozrejme, aj tréneri v mužoch. Keby som to však mal zhrnúť, tak by to bol bývalý tréner Martinovský, pod ktorým som v Skalici vyrastal najdlhšie,“ pokračoval útočník.

Ako druhá rodina

Práve v spomínanom Radimove zažil Andrej Šebesta niekoľko úspechov, či už to bol postup do piatej a následnej štvrtej krajskej ligy, ako aj zaujímavé zápasy v rámci Slovnaft Cupu proti mužstvám z Fortuna ligy. „Obdobie strávené v tomto klube hodnotím veľmi pozitívne, niečo ako druhú rodinu, kde sa stretli výborní futbalisti, ktorí chceli vyhrávať a tak to aj dopadlo, pretože sme spoločne oslavovali postup do 5. a neskôr do 4. ligy.“

Túto sezónu je Radimov nováčikom štvrtej ligy a napriek tomu, že ďalšia vlna pandémie ukončila na jeseň súťaže predčasne, mužstvo si v lige dokázalo za krátku dobu vybudovať u súperov rešpekt a atakovalo popredné miesta v tabuľke. „Štvrtú ligu hodnotím z našej strany veľmi dobre, aj keď sme boli nováčikom, opäť sme boli v popredí a ak by neprišiel koronavírus, možno by sme po jeseni skončili aj prví, pretože sme na to mali,“ zhodnotil jesenné pôsobenie nováčika Andrej Šebesta.

V drese Radimova mal možnosť odohrať dva zaujímavé zápasy slovenského pohára, najskôr proti Dunajskej Strede práve na skalickom „Letňáku“, kde ešte vtedajšieho piatoligistu prišlo na tribúny podporiť niekoľko tisícok divákov. Túto sezónu privítali na domácom štadióne Trenčín za účasti 500 divákov, čo bol najvyšší možný počet pre opatrenia súvisiace s covidom.

Prvý polčas s Trenčínom sa hral za bezgólového stavu, všetko sa zmenilo v druhom dejstve. V 65. minúte otváral skóre Trenčín, no z vedenia sa netešil príliš dlho. O minútu neskôr sa k lopte dostal práve Andrej Šebesta, ktorý po samostatnej akcii a peknej strele k ľavej žrdi zaskočil Šemrinca a vyrovnal na 1:1. Trenčín napokon dotiahol zápas do zdarného víťazstva 2:1.

„Na obe stretnutia spomínam len v tom najlepšom, aj keď sme oba prehrali, no myslím si, že pre hráčov a Radimov ako klub či celkovo ako malú obec to bola „čerešnička na torte“, hlavne zápas proti Dunajskej Strede, keď nás do Skalice prišlo podporiť viac ako 2-tisíc divákov, čo bol pre nás všetkých neskutočný zážitok,“ zhodnotil Šebesta.

Andrej Šebesta v drese Radimova proti Trenčínu.

Prišla šanca v Skalici

Posledný rok bol pre pandémiu koronavírusu odlišný od tých predošlých, jesenná časť sa ani nedohrala a posledné kolá boli bez prítomnosti fanúšikov na štadiónoch. „Samozrejme, bolo to odlišné obdobie, stále sa niečo riešilo a menilo pre koronavírus a niektoré kolá museli byť odložené aj pre nakazených hráčov a povinnú karanténu celých mužstiev, čo sa nám stalo aj v Radimove. Nakoniec to prišlo do bodu, že sa všetky amatérske súťaže prerušili a je veľmi otázne, kedy sa opäť rozbehnú.“

Pre Andreja Šebestu však napriek ťažkému obdobiu prišla šanca v druholigovej Skalici, ktorú tentokrát využil.

„Ako prvý mi niečo naznačil bývalý tréner Radimova Tomáš Miša, ktorý je v súčasnosti manažérom mládeže v Skalici. Nakoniec mi zavolal generálny manažér klubu Lukáš Varga, či by som sa nechcel pripojiť k mužstvu v zimnej príprave, po ktorej sme sa dohodli na spolupráci,“ popísal svoju cestu späť do Skalice. Ako dodal, v zimnej príprave pocítil značné rozdiely, nakoľko bola oveľa náročnejšia ako v Radimove. Prostredie skalického klubu tak pre odchovanca Andreja Šebestu nepredstavovalo žiadnu neznámu a rýchlo si zvykol.

„Príchod do Skalice pre mňa nebol neznámou, aj keď sa tam toho od môjho posledného pôsobenia dosť zmenilo. Viacerých chalanov však poznám a môžem povedať, že v kabíne ma prijali veľmi dobre.“

Chce sa zlepšovať

Zaujímavosťou je, že v mužstve nie je jediným hráčom s priezviskom Šebesta, pretože okrem neho v tu pôsobí aj Daniel Šebesta, nejde však o žiadne rodinné vzťahy, ale len náhodnú zhodu mien.

Skalica na jar odohrala už štyri stretnutia a do každého mal Andrej Šebesta možnosť zasiahnuť.

„Každý zápas je iný a do každého ideme s cieľom vyhrať, či už to bola remíza v Petržalke a Dubnici nad Váhom, alebo prehra s juniorkou Slovana Bratislava, kde sme nevyužili viaceré šance,“ zhodnotil Šebesta. Skaličanom sa podarilo naladiť sa na víťaznú vlnu v poslednom stretnutí s Banskou Bystricou.

A aké sú ciele Andreja Šebestu u druholigistu? „Určite chcem mužstvu pomôcť získať čo najviac bodov a čo sa týka individuálnych cieľov, tak sa chcem každým dňom zlepšovať.“