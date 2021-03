Na štvrtú ligu sa pripravuje

Erik Guoth sa vracia z Rovenska späť do Bolerázu.

13. mar 2021 o 17:42 Martina Radošovská

BOLERÁZ/ROVENSKO. Jednou z avizovaných zimných posíl Bolerázu je návrat Erika Guotha, ktorý posledné sezóny obliekal dres siedmoligového Rovenska na Záhorí. Na skok o tri ligy sa svedomito pripravuje, no príliš neverí tomu, že sezóna by sa na jar mohla ešte rozbehnúť.

Erik Guoth (26) prišiel do Bolerázu v zime 2017 a u štvrtoligistu pôsobil sezónu a pol. Následne sa rozhodol pomôcť klubu v rodnej obci, kde staval dom a aj pre pracovné povinnosti mu nezostalo príliš veľa času, aby mohol pôsobiť vo vyššej súťaži, kde je náročnejší tréningový proces.

Výrazná opora v kádri

Rovensku pomáhal výsledkovo, keďže sa pravidelne ocital na čele tabuľky najlepších strelcov siedmej ligy, neskôr aj v úlohe hrajúceho trénera. Svoj návrat do Bolerázu spomínal viackrát a plánoval ho aj o niečo skôr, napokon však v drese Rovenska zotrval tri a pol sezóny, z toho sa však takmer rok pre pandémiu koronavírusu nižšie súťaže nehrali.

„Moje pôsobenie v Rovensku bolo aj z toho dôvodu, že som mal pracovné povinnosti, dokončoval som dom a popri tom som si chcel zahrať, ale veľa času na trénovanie mi nezostávalo. Teraz, keď sme sa konečne dohodli s Bolerázom na spolupráci, prišla do toho ďalšia nútená stopka pre covid, takže uvidíme, ako to celé dopadne,“ začal rozhovor Erik Guoth.

Rovensko sa minulú sezónu ocitlo v ťažkej situácii, keď z kádra odišlo viacero kľúčových hráčov, ako aj tréner.

Voľba vtedy padla na Erika Guotha, ktorý chcel mužstvu pomôcť aj pred možným rozpadom. Situácia sa však postupne stabilizovala, tím začal nový ročník pod vedením kouča Jána Mindeka. Do tabuľky si počas neúplnej jesennej časti pripísalo Rovensko jedenásť bodov a obsadilo ôsme miesto v tabuľke.

Z 26 presných zásahov si pripísal na účet šestnásť práve Erik Guoth, vďaka čomu opäť kraľoval tabuľke strelcov. „Rozbeh sezóny bol slabší, zápasy, ako aj výsledky boli kolísavé, rovnako bola aj slabšia účasť na tréningoch. Ciele mužstva boli vyššie, no veľa bodov sa postrácalo v domácich zápasoch, takže po tejto stránke spokojnosť v kabíne nepanovala,“ popísal kanonier.

Momentálne sa hráči na amatérskej úrovni nestretávajú a futbalové dianie je na bode mrazu. „Po tomto období môže nastať problém u starších hráčov, ktorí boli aj v mužstvách v okolí. Otázkou je, či po tak dlhej prestávke budú chcieť vôbec pokračovať a myslím si, že niektoré tímy v súvislosti s tým budú mať aj existenčné problémy,“ pokračoval Guoth.

Posledné kolá, ktoré sa odohrali ešte v prvej polovici októbra, boli bez prítomnosti divákov. „Dedinský futbal je o ľuďoch, je to určitý druh kultúry či folklóru na dedine a bez fanúšikov tu futbal nedáva zmysel, zápasom chýba náboj.“

Na štvrtú ligu sa pripravuje

Ako už bolo spomenuté, Erik Guoth sa na návrat do štvrtej ligy svedomito pripravuje, aj keď len individuálne.

„Určite je to potrebné, pretože medzi štvrtou a siedmou ligou je veľký skok. Takmer celý december a január som sa pripravoval individuálne, pracoval som na kondícii a takmer každý deň som behával. Posledný mesiac je to skôr o udržiavaní sa a čakaní, či sa sezóna vôbec rozbehne, alebo nie. V každom prípade sa tréningu venujem aspoň dvakrát či trikrát do týždňa, aby som bol na rozbeh súťaží pripravený,“ prezradil útočník, ktorý sa však na začatie jarnej časti nepozerá príliš optimistickým pohľadom.

„Osobne si myslím, že sezóna sa už nerozbehne. Aj vyššie súťaže sa hrajú s problémami a ohrozeniami a na základe vývoja situácie nepredpokladám, že sa amatérske súťaže do leta spustia. Budeme radi, ak sa začne v novej sezóne jesennou časťou,“ podotkol Guoth.

Napriek tomu, že v Boleráze istý čas nepôsobil, situáciu v klube sledoval. Za posledné roky prešiel hráčsky káder výraznejšími obmenami.

„Sledoval som, ako si chalani stoja výsledkovo, s viacerými sme boli aj v kontakte. Cez leto som figuroval v zopár prípravných zápasoch, rovnako som s mužstvom absolvoval aj turnaj v Hornej Krupej. Z pôvodného kádra tu zostalo sedem alebo osem hráčov, mančaft sa pomerne dosť omladil.“

K zmene prišlo aj na trénerskej lavičke, kde mužstvo vedie niekdajší dlhoročný tréner Zavara Lukáš Vido.

„S Lukášom sa poznám ešte z jeho hráčskej kariéry, spoločne sme nastupovali v Šúrovciach,“ ozrejmil futbalista, ktorý si okrem Rovenska či Bolerázu prešiel ako mládežník senickým klubom a neskôr aj Skalicou či Oreským.

„Z dorastu som išiel do Skalice, neskôr do Šúroviec, Oreského, Bolerázu a Rovenska. Dlhé obdobie som strávil práve v Oreskom, na ktoré mám veľmi dobré spomienky, rovnako však aj na predošlé pôsobenie v Boleráze, kde sme sa stretli veľmi dobrá partia chalanov v kabíne. Okrem toho je mojím srdcovým dedinským klubom Rovensko a som rád, že som mohol nejakým spôsobom pomôcť domácemu celku.“

A s akými cieľmi sa Erik Guoth vracia do Bolerázu? „Určite by som chcel mužstvu pomôcť bojovnosťou a gólmi k vyšším umiestneniam v tabuľke. Rovnako chcem dokázať, že mám na návrat do štvrtej ligy,“ uzavrel futbalista.