V Malackách začnú s výstavbou novej cyklotrasy

Na Pezinskú ulicu čakajú v najbližších mesiacoch dočasné obmedzenia

8. mar 2021 o 11:04 SITA

MALACKY. V Malackách začnú s výstavbou novej cyklotrasy Pezinská - Priemyselný park. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Juraj Říha.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Podpísal som zmluvu na realizáciu cyklotrasy z Pezinskej ulice do priemyselného parku, ktorá by mala byť vybudovaná do piatich mesiacov, čím sa bezpečne odčlenia cyklisti od peších a áut," uviedol primátor s tým, že občanov na Pezinskú ulicu čakajú v najbližších mesiacoch dočasné obmedzenia, nakoľko sa budú stavať aj nové parkoviská a verejné osvetlenie v celej dĺžke ulice.

Zhotoviteľom cyklotrasy sa stala spoločnosť MBM - GROUP z Bratislavy, vysúťažená cena zákazky je 753-tisíc eur s DPH. Pôvodne predpokladané výdavky na projekt boli odhadované vo výške viac ako 1,13 milióna eur.

Prečítajte si tiež: Knižnice v kraji opäť sprístupnia svoje služby Čítajte

„Verejným obstarávaním sme ušetrili Európskej únii, štátu a mestu na kofinancovaní viac ako 300-tisíc eur, ktoré môžu byť použité na iné projekty v najbližšej výzve. V nej sa budeme uchádzať o finančnú podporu aj na dva projekty k výstavbe cyklotrasy Pezinská - Padzelek a Duklianskych hrdinov - nemocnica," doplnil primátor Malaciek.



Ďalšie dve cyklotrasy v Malackách - centrálna radiála Družstevná – Radlinského a okruh Partizánska – Cesta mládeže by mali byť vysúťažené na prelome rokov 2021/2022.

Ide o rozsiahle stavby, s ktorými sa budú rekonštruovať aj dotknuté komunikácie a chodníky.