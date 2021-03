Lietadlá zo Senice uskutočnili netradičnú výpravu okolo Slovenska

Bez medzipristátia preleteli 1200 kilometrov s priemernou rýchlosťou 270 kilometrov za hodinu.

6. mar 2021 o 12:39 TASR

SENICA. Ultraľahké lietadlá zo Senice v rámci netradičnej výpravy, počas ktorej vo vzduchu opísali bez medzipristátia hranice Slovenska, preleteli 1200 kilometrov s priemernou rýchlosťou 270 kilometrov za hodinu.

Štyri lietadlá Shark vyrobené na Slovensku leteli spoločne podľa naplánovanej trasy.

"Začali smerom do Bratislavy, ponad hranice s Maďarskom a cez východné Slovensko. Odtiaľ pokračovali popri Poľsku, ponad Tatry a pozdĺž českých hraníc sa vrátili domov do Senice. Po pristátí mali lietadlá v nádrži ešte 60 litrov benzínu, s ktorým by mohli letieť ďalšie dve a pol hodiny," informovala o tom Lucia Pekárová zo spoločnosti Shark.aero.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako doplnila, veľký dolet a vysokú rýchlosť sa lietadlu darí dosiahnuť vďaka jeho aerodynamickému tvaru. "Prelet okolo Slovenska bol zrealizovaný v súvislosti s dosiahnutím významného míľnika, ktorým bolo dokončenie lietadla s výrobným číslom 100," doplnila Pekárová.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshark.aero%2Fvideos%2F722319448445043%2F&show_text=false&width=560