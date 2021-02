Malacké kultúrne centrum využilo minulý rok na rekonštrukcie

Zdigitalizovali aj približne 12-tisíc historických dokumentov.

MALACKY. Malacké kultúrne centrum (MKC) využilo minulý rok na rekonštrukcie, aj na získanie grantov.

Namiesto podujatí sa pustili do rekonštrukcie

„Prvé dva mesiace roku 2020 boli mimoriadne úspešné, najmä čo sa týka návštevnosti kina,“ uviedla riaditeľka MCK Jana Zetková a dodala, že vo februári 2020 kino presiahlo priemernú mesačnú návštevnosť o 70 percent vďaka slovenskému filmu Sviňa. Od marca, keď sa na Slovensku oficiálne objavil prvý prípad nákazy COVID-19, bolo už fungovanie v bežnom režime nemožné.

„Namiesto organizovania podujatí sa teda v MCK pustili do iných činností, ktoré predtým pre nedostatok času nestíhali,“ uviedlo mesto Malacky v tlačovej správe.



Zrekonštruovala sa časť toaliet v budove na Záhoráckej ulici, upratali sa depozity aj sklady, MCK sa zapojilo do viacerých grantových výziev a pripravilo sa množstvo projektov, vďaka ktorým sa podarilo nakúpiť nové knihy do knižnice.



„Zdigitalizovalo sa približne 12-tisíc historických dokumentov a v kine sa vymenil dosluhujúci starý projektor za nový, laserový,“ vymenovalo mesto aktivity, ktorým sa MKC venovalo počas minuloročnej krízy. „Z noviniek minulého roka spomeňme napríklad vydanie nového historického zborníka Malacky a okolie 13 alebo založenie blogu kultura.mazameraného na kultúru v Malackách a blízkom okolí,“ uviedla samospráva a dodala, že ďalšou novinkou je spustenie samostatných webových stránok knižnice, TIK-u, kaštieľa a múzea.

Príjmy sa znižili o 70 percent

Po uvoľnení opatrení sa MCK podarilo minulý rok v lete usporiadať v pálffyovskom kaštieli podujatie Kultúrne leto. „V rámci neho bol pripravený každodenný program (rozprávky pre deti, koncerty, prednášky, premietanie pod hviezdami). Mimoriadnej návštevnosti sa tešili aj dve výstavy v kaštieli na témy Komunikačná technika a Zdravotníctvo,“ uviedlo mesto.

Dodalo, že po úspešnom lete mal v septembri nasledovať tradičný malacký divadelný festival Zejdeme sa na hambálku. Ten sa napokon pre zhoršenú pandemickú situáciu nekonal. Neuskutočnila sa ani plánovaná filmová jeseň, adventné podujatia či vianočné trhy.



Dôležitou činnosťou MKC je aj príprava a podávanie žiadostí o granty na plánované projekty (nákup kníh a techniky, vydávanie zborníkov či propagačného materiálu, príprava možných budúcich podujatí).

„Získanie grantu je obzvlášť v tejto dobe pre MCK prínosné, keďže vlastné príjmy sa znížili o približne 70 percent,“ podotklo mesto. Momentálne majú diváci možnosť pozrieť si filmy z pohodlia domova prostredníctvom projektu Kiná spolu, do ktorého sa zapojilo aj malacké kino.

„Uvažuje sa o spustení online Stretnutí s históriou, no iné podujatia sa do online sféry presúvať nebudú. Napriek nepredvídateľnej dobe, keď sa veľmi neoplatí plánovať niečo dopredu, v MCK sú stále pripravení na čo najskoršie možné otvorenie múzea, TIK-u, kaštieľa, kina alebo knižnice,“ uzavrelo mesto.