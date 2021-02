Senica preťala neúspešnú sériu v zápase s Ružomberkom

Záhoráci sa posunuli na desiatu priečku. Juraj Piroska vyrovnal rekord Miloša Malárika.

27. feb 2021 o 20:34 TASR

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v sobotnom dueli 21. kola Fortuna ligy s FK Senica 2:3. Hostia zastavili sériu troch prehier a z poslednej 12. priečky sa posunuli na desiatu. Ružomberok, ktorý dohrával zápas bez vylúčeného Martina Regáliho, figuruje v tabuľke na priebežnej siedmej pozícii.

MFK Ružomberok – FK Senica 2:3 (1:2)

V 6. minúte vypálil z 25 m Addo, no jeho zaujímavo vyzerajúci projektil minul ružomberskú bránu. V 10. min. J. Maslo z priameho kopu poslal štipľavú strelu na senickú bránu, Fryšták loptu vyrazil len pre seba, avšak domáci sa k dorážke nedostali. V 12. min. po peknej ružomberskej spolupráci po pravej strane, keď akciu potiahol Ďungel, minul spoza šestnástky cieľ Múdry.

Vzápätí zase zbehol Ďungel, centrom oslovil Madleňáka, tomu však na gólovej "parkete" koncovka absolútne nevyšla. Liptáci od začiatku tlačili, no v 20. min. prišla rýchla kontra hostí a Košťál po ideálnej prihrávke Gamboša otvoril skóre – 0:1. V 29. Malecovi, ktorý už bol zoči-voči Krajčírikovi, v poslednom okamihu odkopol loptu Mojžiš. V 40. min. Senica znovu po brejku udrela druhýkrát.

Akciu po ľavom kraji potiahol Košťál a Turčák zblízka rozvlnil sieť. V závere polčasu sa domácim podarilo zaznamenať kontaktný gól, Kostadinov vo vzduchu vypichol loptu Carillovi a rutinérsky skóroval – 1:2.

Do druhého polčasu vstúpili Liptáci s dvomi zmenami v zostave (jednu spravila aj Senica) s jednoznačným plánom zmeniť stav. Snaha bola očividná, ale hostia ich do ničoho nepúšťali. Z úvodnej časti tohto dejstva stojí za zmienku akurát Brenkusov strelecký pokus zdiaľky, ktorému chýbalo pár centimetrov.

V 69. min. Senica odskočila na 1:3, po prihrávke Šimčáka presne trafil Piroska. O štyri minúty na to domácu nádej na návrat do zápasu rozdúchal krížnou strelou Regáli – 2:3.

Vzápätí na druhej strane Krajčírik vychytal Majdana. Od 76. min., keď Regáli za "filmovanie" v senickej šestnástke videl druhú žltú kartu a teda aj červenú, Ružomberčania dohrávali len desiati. Domáce úsilie o zmenu stavu už efekt neprinieslo.

Pre kapitána Juraja Pirosku mal zápas aj iný rozmer. V drese Senice zaznamenal svoj 47 gól, čím vyrovnal rekord Miloša Malárika a zapísal sa tak medzi najlepších strelcov senickej histórie. Zdrojom tejto informácie je Jozef Komorný.

Juraj Piroska svojim gólom v Ružomberku vyrovnal rekord Miloša Malárika a svojim 47 gólom v drese Senice sa tak zapísal medzi najlepších strelcov. Na foto zľava: Miloš Malárik a Juraj Piroska. (zdroj: Jozef Komorný)

Góly: 44. Kostadinov, 73. Regáli - 20. Košťál, 40. Turčák, 69. Piroška.

Rozhodovali: Glova – Kováč, Košecký, ŽK: Regáli – Gallovič, Kopečný, Piroska, Asanovič, ČK: 76. Regáli (po druhej ŽK), bez divákov.

Ružomberok: Krajčírik – Mrva, J. Maslo, Mojžiš – Múdry (46. Gerec), Zsigmund – Ďungel (46. Čurma), Brenkus (78. Boďa), Kostadinov, Madleňák – Regáli.

Senica: Fryšták – Kopečný, Asanovič, Carrillo, Šimčák – Addo (46. Gallovič) – Turčák (61. Majdán), Gamboš, Piroska (89. Duda), Košťál (66. Totka) – Malec.

Hlasy po zápase

Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Zápas opäť ukázal, že naše mužstvo je iné, keď strelí gól, ako keď sa trápi. V úvode sme si vypracovali dve-tri situácie, ktoré sa mohli premeniť. Naopak lepšie túto pasáž zvládol súper a ujal sa vedenia. V závere polčasu sme znížili na 1:2, čo nás trochu postavilo na nohy. Chceli sme stretnutie otočiť, všetko sa aj vyvíjalo v náš prospech, ale vo chvíľach, keď som si myslel, že zápas sa ide zlomiť, súper odskočil na 1:3. Potom prišlo zasa zníženie i vylúčenie nášho hráča. Aj keď nás bolo i jedného menej, stále sme sa snažili, boli sme nebezpeční pred bránou súpera, ale už sa nám nepodarilo výsledok zmeniť."

Karol Praženica, tréner Senice: "Samozrejme, s dosiahnutým výsledkom sme spokojní, stretnutie dopadlo pre nás najlepšie ako mohlo. V situácii, v ktorej sme, je to veľká pomoc, hlavne zo psychologického hľadiska. Vedeli sme, že Ružomberok má mužstvo, ktoré je nebezpečné v rýchlom prechode do útoku. Snažili sme sa mu to čo najviac znepríjemniť, aby súper pri otváraní hry a výstavbe útoku bol pod tlakom. Sčasti sa nám to aj darilo, hoci boli tam aj nejaké chyby. To, čo sme chceli dosiahnuť, sa nám podarilo a sme veľmi šťastní."