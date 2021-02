Desaťtisíce pôjdu na opravu strechy

Jablonický kaštieľ,ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, získal dotáciu.

27. feb 2021 o 8:04 TASR

JABLONICA. Občianske združenie (OZ) Útulný domov získalo v rámci výzvy Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) "Podpora regionálneho rozvoja v trnavskej župe" dotáciu na opravu kaštieľa v obci Jablonica v okrese Senica vo výške 42.570 eur.

Združenie využije dotáciu na opravu časti strechy.

"Financie budú použité na dokončenie obnovy strechy na hospodárskej budove, kde v minulosti bývalo služobníctvo. Strechu by sme mali do konca roka vďaka tomu dokončiť," uviedol člen združenia a zároveň aj spolumajiteľ kaštieľa Martin Veneni.

Kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, pred štyrmi rokmi odkúpila spoločnosť z Trnavy. Jej vlastníci stoja aj za OZ Útulný domov, ktoré si dalo za cieľ zachrániť ho a postupne zrekonštruovať do pôvodnej podoby.

"Záchranných prác sa na kaštieli spravilo pomerne dosť a čo je hlavné, do kaštieľa už neprší. Podarilo sa nám vyčistiť nádvorie, z ktorého zmizla dvojposchodová budova, ktorá tu bola pristavená. Nádvorie už začína vyzerať ako za čias Apóniovcov, ktorí boli poslednými majiteľmi kaštieľa," doplnil Veneni.

Odhad, kedy bude kaštieľ zrekonštruovaný do pôvodnej podoby, si majiteľ netrúfa predpovedať.

"Vďaka dotáciám sa nám podarilo v prácach zrýchliť. Plány máme a ak by sa nám to podarilo do desiatich rokov, boli by sme spokojní," naznačil dlhodobé plány Veneni.

"V súčasnosti sa uskutočňuje oprava strechy na pôvodnej čiernej kuchyni, ktorá bola manzardová s atypickým vzácnym spôsobom zhotovenia komína. Následne je v pláne južná strecha kaštieľa, kde je krov už v alarmujúcom stave. Táto rekonštrukcia je financovaná z projektu Obnovme si svoj dom v gescii Ministerstva kultúry SR," informoval o aktuálnych prácach na kaštieli Veneni.