Z Radimova späť do druhej ligy

21. feb 2021 o 19:02 Martina Radošovská

SKALICA. Martin Černek (25) patril medzi stabilné piliere zadných radov štvrtoligového Radimova, v ktorom pôsobil už niekoľko sezón a stál v mužstve pri jeho najväčších úspechoch.

Následne prišla šanca presadiť sa vo vyššej súťaži, ktorú využil a dnes je súčasťou mužstva u druholigistu MFK Skalica.

Obranca je odchovancom skalického klubu a v minulosti okrem Radimova obliekal aj dres Oreského. Je univerzálnym hráčom použiteľným na viacerých postoch a predstavuje prínos nielen na ihrisku, ale aj v kolektíve.

S Martinom Černekom sme sa rozprávali o jeho futbalových začiatkoch, o Radimove, kde pôsobí od roku 2017, ale aj o tom, ako náročná bola zimná príprava v Skalici.

Kedy ste začínali s futbalom a kto vás k nemu priviedol?

S futbalom som začínal už v prípravke klubu MFK Skalica. Pochádzam zo Skalice, ale momentálne bývam v malej dedinke Častkov pri Senici. K futbalu nás spoločne s bratom priviedli rodičia. Keďže sme obaja boli živé deti, tak nás chceli dať vybehať.

V Skalici ste prešli všetkými mládežníckymi kategóriami? Akí tréneri vás viedli, respektíve vás na vašej futbalovej ceste najviac ovplyvnili?

Áno, v klube som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami, ako aj cez A-mužstvo, kde som si zahral štvrtú, tretiu aj druhú ligu. Počas celej tejto doby ma viedlo viacero trénerov. Najviac spomínam na Petra Martinovského a Vladimíra Včelku, ktorých som stretol v skalickej mládeži. V Radimove boli skvelí obaja tréneri, Ľubomír Vanek, ako aj Tomáš Miša, ktorého považujem za jedného z najlepších trénerov.

Okrem Skalice ste obliekali aj dres Oreského a naposledy Radimova. Predpokladám, že asi každý klub vám niečo dal, ale je niektorý z nich pre vás srdcovým?

Každý klub mi určite niečo dal, v každom som sa veľa naučil, ale Radimov je pre mňa srdcovka.

Martin Černek v drese Radimova proti Dunajskej Strede. (zdroj: Martina Radošovská)

V Radimove ste boli počas jeho úspešných sezón, postup do 5. ligy a následne do 4. ligy, zaujímaví súperi v Slovnaft Cupe. Ako hodnotíte obdobie v tomto klube?

Bolo to jedno krásne obdobie, či už postup do vyšších líg, ale aj pohárová súťaž Slovnaft Cup, v ktorej sme mali tú česť si zahrať proti fortunaligistom DAC Dunajská Streda a AS Trenčín.

Radimov je v aktuálnej sezóne nováčikom štvrtej ligy a počas jesennej časti dosahoval výborné výsledky, kedy zaskočil nejedného súpera. Ako hodnotíte štvrtú ligu, ale aj jesennú časť, ktorá sa pre pandémiu koronavírusu skončila predčasne?

Kvalita ligy je na dobrej úrovni a každý súper je vyrovnaný. Radimov si za posledných osem kôl neviedol vôbec zle. Prehrali sme len jeden zápas a v jednom sme remizovali, čo sú pre mužstvo skvelé výsledky.

Na jeseň ste v rámci Slovnaft Cupu privítali v Radimove fortuna-ligistu z Trenčína, ktorého ste na domácom trávniku potrápili. Ako spomínate na toto stretnutie?

S týmto klubom som sa stretol ešte v Skalici, keď som hral za mužov. Je to skvelý pocit, hrať proti silnému súperovi. V Radimove sme išli na zápas s tým, že si ho všetci užijeme. Každému z nás dal určite veľa skúseností a budeme naň ešte dlho spomínať.

Pre vás to bol zároveň aj posledný zápas, ktorý ste v Radimove odohrali. Mužstvo potom muselo byť v povinnej karanténe a následne prišlo k prerušeniu súťaží. Ako ste vnímali toto obdobie?

Áno, bol to môj posledný zápas za Radimov, potom prišla spomínaná karanténa všetkých hráčov a prerušenie súťaží. Bolo to zlé obdobie, v ktorom sme chceli hrať, ale nemohli sme. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať, ale osobne si myslím, že v nižších súťažiach sa zápasy ani tak skoro nezačnú hrať.

Pre vás však prišla možnosť ísť na skúšku do Skalice, kde ste boli súčasťou zimnej prípravy a v klube dnes aj pôsobíte. Kto vás oslovil?

Keď sa na jeseň hral zápas o prvé miesto 4.ligy s Jaslovskými Bohunicami, tak sa naň prišli pozrieť tréner A-mužstva a manažér klubu. Hneď po zápase oslovili mňa aj Andreja Šebestu, aby sme prišli na skúšku do MFK Skalica.

Ako hodnotíte zimnú prípravu s druholigistom, pociťovali ste výrazný rozdiel?

Celkovo je príprava na vysokej úrovni a určite je to náročnejšie a rýchlejšie, ako som bol zvyknutý v nižších súťažiach. Trénujeme každý deň a do toho ešte chodím do práce, o to viac je to pre mňa ťažšie, ale do tréningov a zápasov dávam všetko.

Pre vás Skalica nie je neznámym prostredím, je to klub, v ktorom ste vyrastali a hrávali za mužov. Okrem toho tam už dnes pôsobí aj bývalý tréner Radimova Tomáš Miša. Poznali ste sa aj s niektorými hráčmi v kabíne?

Áno, klub poznám veľmi dobre, prešiel som si tam všetkými mládežníckymi kategóriami. Keď som hral za A-mužstvo, tak sa nám podarilo vyhrať 4. ligu, 3. ligu aj 2. ligu a pri postupe do Fortuna ligy som z MFK Skalica odišiel.

Z toho mužstva tam je doteraz Daniel Šebesta, Lukáš Švrček, Pavol Majerník už ako asistent trénera, takže pár chalanov veľmi dobre poznám.

Máte nejaké futbalové ciele, ktoré by ste chceli v blízkej budúcnosti dosiahnuť?

Mojím cieľom je využiť šancu, ktorú som dostal od MFK Skalica. Budem robiť všetko preto, aby som svojím výkonom presvedčil trénera a fanúšikov Skalice, že na druhú ligu mám.