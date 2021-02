Pre trénera Antona Šoltisa bola prehra s Trenčínom osudnou

Klub sa s koučom dohodol na ukončení spolupráce.

20. feb 2021 o 21:11 Martina Radošovská

SENICA. Po sobotňajšej prehre v 20. kole Fortuna ligy proti Trenčínu (2:3) prišlo v Senici k zásadným zmenám. Ešte večer klub oznámil ukončenie spolupráce s trénerom Antonom Šoltisom a jeho asistentom Ivanom Lapšanským. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke.

45-ročný tréner prišiel do Senice v lete pred začiatkom aktuálnej sezóny. Spoločne s vedením sa podieľal na skladbe nového tímu, ktorý viedol v 20 ligových zápasoch s bilanciou 4 výhry, 5 remíz a 11 prehier.

"Trénerovi Šoltisovi aj asistentovi Lapšanskému patrí naozaj úprimné poďakovanie od majiteľa klubu a celého vedenia za prácu, ktorú tu vykonali. Nebolo to jednoduché, prísť do novotvoriaceho sa mužstva, sme všetci presvedčení, že odviedli pre klub maximum. Džentlmensky sme si podali ruky a dohodli sa na ukončení spolupráce, keďže mužstvo jednoznačne potrebuje impulz," vysvetlil rozhodnutie pre klubový web športový riaditeľ Filip Holec.

Senica vstúpila do jarnej časti dvomi prehrami a to so Spartakom Trnava 1:0 a v domácom zápase podľahla Trenčínu 2:3. V tabuľke sú Záhoráci na poslednom mieste a majú pred sebou náročný boj o záchranu vo Fortuna lige.