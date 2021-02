Džačovský apeluje na ministra, chce zriadenie nových odberových miest

Primátor Senice požaduje zriadenie testovacích miest aj v menších obciach.

18. feb 2021 o 9:41 TASR

SENICA. Primátor Senice Martin Džačovský v mene starostov a primátorov okresu Senica apeloval v otvorenom liste na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby boli v okrese urýchlene zriadené ďalšie trvalé odberné miesta pre potreby antigénového testovania. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Týždenne otestujú približne 31-tisíc ľudí

V celom okrese Senica funguje päť takzvaných trvalých mobilných odberných miest (MOM), ktoré sú prevádzkované na základe zmluvy s ministerstvom zdravotníctva. Štyri v Senici a jedno v Šaštíne-Strážach.

"V našom okrese sa pomocou antigénových testov otestuje týždenne približne 31.000 ľudí. A to vrátane kapacít odberných miest, ktoré ako samosprávy len v tomto roku od posledného januárového víkendu pravidelne v týždenných cykloch organizujeme," uviedol Džačovský.

Chcú, aby štát zriaďoval aspoň 19 miest

Ako doplnil, samosprávy sa musia venovať aj inej práci. "Aby sme nesústredili všetky sily len do plošných testovaní, po jednoduchých matematických prepočtoch potrebujeme, aby v okrese bolo štátom zmluvne zastrešených aspoň 19 MOM. Navrhujeme, aby takéto odberné miesta boli zriadené aj do menších sídel, ktoré majú menej ako 5000 obyvateľov. Konkrétne v našom okrese požadujeme zriadenie nových odberných miest aj do spádových obcí Kúty a Borský Mikuláš. Tie majú síce menej ako 5000 obyvateľov, ale ide o takzvané spádové obce so 4000 obyvateľmi," doplnil primátor Senice.

"Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo do tejto chvíle viac ako 740 mobilných odberových miest, ktoré aktívne fungujú a testujú ľudí po celej krajine. Zoznam je k dispozícii a pravidelne aktualizovaný na www.health.gov.sk/?ag-mom," uviedla v reakcii hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Doplnila, že tieto mobilné odberové miesta sú financované paušálne zo štátneho rozpočtu. "K dispozícii sú aj ďalšie miesta na testovanie, ktoré sú v praxi na základe povolenia od regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Regionálne úrady dali len za mesiac január viac ako 1400 takýchto povolení. Prácu miest, obcí a samospráv si vážime a ďakujeme za to, že pomáhajú chrániť zdravie a životy ľudí v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19," informovala hovorkyňa ministerstva.