Koalícia sa zaoberá vakcínou Sputnik

SaS a Za ľudí majú na vec odlišný názor.

17. feb 2021 o 18:52 TASR

ZÁHORIE. Strana SaS chce, aby minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) začal rokovať s Ruskou federáciou o vakcíne Sputnik. Cieľom má byť potvrdenie jej bezpečnosti a účinnosti Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Strana to uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytol jej hovorca Ondrej Šprlák.

SaS a Za ľudí s rozdielnym názorom

"Uvedomujeme si dopyt občanov po očkovaní, avšak bolo by veľmi ľahkovážne, keby sme pustili vakcínu Sputnik bez akejkoľvek kontroly. V prvom rade je preto dôležité obrátiť sa na našu najvyššiu odbornú autoritu a zabezpečiť jej všetko potrebné, aby mohla zodpovedne posúdiť prínosy a kvalitu vakcíny," uviedla SaS.

Strana Za ľudí trvá na očkovaní výlučne vakcínami, ktoré prešli najprísnejšou kontrolou Európskou agentúrou pre lieky. Upozorňuje na krehkú dôveru vo vakcináciu. "Nemôžeme ju narušiť tým, že budeme na Slovensku očkovať ľudí vakcínami, ktoré nie sú registrované v Európskej únii," dodala strana.

Opozícia poukazuje na politickú zaujatosť

Šéf Smeru-SD Robert Fico označil situáciu s očkovaním za dôkaz neschopnosti vlády, pretože len dokola diskutuje, zatiaľ čo Maďari už Sputnik objednali. Skonštatoval, že u nás sa z toho stala politická téma, hoci je to téma pre odborníka na očkovanie, ktorý má hovoriť o účinkoch ruskej vakcíny či odporúčaniach. Na mieste premiéra by si Fico vypočul názory odborníkov nielen na účinnosť, ale aj na to, či je alebo nie je dostatok vakcín. Dodal, že keby Sputnik nebol z Ruska, možno by sa k téme pristupovalo inak.

Pandemická komisia v utorok (16. februára) odporučila vláde, aby začala rokovať s ruskou stranou a vzhľadom na závažnú epidemickú situáciu a nedostatok vakcín zaobstarala dostatočné množstvo vakcín Sputnik V. Vládny kabinet sa má témou zaoberať vo štvrtok (18. februára). Z koalície sa proti tomu postavila strana Za ľudí, jej predsedníčka Veronika Remišová chce počkať na výsledky hodnotenia ruskej vakcíny Európskou agentúrou pre lieky (EMA).