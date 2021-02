Exstarostu Marianky súd nepotešil

Skúmať sa bude naplnenie iného trestného činu.

17. feb 2021 o 12:10

ZÁHORIE. Krajský súd (KS) v Bratislave v stredu zrušil oslobodzujúci rozsudok v prípade exstarostu Marianky Radovana J. obžalovaného z ublíženia na zdraví, ktorého sa mal dopustiť ešte v roku 2016.

Rozhodnutie je právoplatné

"KS v Bratislave rozhodol tak, že zrušil rozsudok Okresného súdu (OS) Malacky a vec vrátil prvostupňovému súdu na nové konanie, aby preskúmal možnosť naplnenia skutkovej podstaty iného trestného činu. Rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné," uviedol pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.

Radovan J. sa na verejné zasadnutie nedostavil, zastupoval ho obhajca. "Odvolací súd sa stotožnil s obhajobou v časti, že sa nemôže jednať o ublíženie na zdraví s odkazom aj na znalecký posudok. Ostáva len doriešiť, aká bola intenzita konfliktu, všetky okolnosti, či by sa nemohlo jednať o iný trestný čin alebo priestupok. KS v Bratislave teda vylúčil, že by sa mohlo jednať o trestný čin ublíženia na zdraví zo strany obžalovaného. To je dôležité," uviedol pre TASR obhajca obžalovaného Ivan Syrový.

Exstarostu rieši aj Najvyšší súd SR

Exstarostu Okresný súd v Malackách v júni 2018 a následne aj v roku 2020 spod obžaloby oslobodil. Incident sa odohral v apríli 2016. Poškodený Marián Š. sa podľa jeho slov vracal zo záhrady domov, keď si všimol, ako sa pri jeho dome a novom aute bicykluje chlapec. Keďže sa domnieval, že tam nemá čo robiť, chlapca poslal preč. Následne k nemu dobehol obžalovaný a sotil ho o dvere brány. Marián Š. v januári tohto roku zomrel.

Radovan J. čelil aj ďalšej obžalobe v korupčnej afére. Tu ho minulý rok v lete Špecializovaný trestný súd odsúdil na tri roky trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky. Verdikt nie je právoplatný. Rozhodovať bude ešte Najvyšší súd SR.