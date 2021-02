Primátori a starostovia odmietajú zaskakovať štát

Taktiež upozorňujú na hroziaci kolaps COVID automatu.

9. feb 2021 o 20:01 TASR

MALACKY. Primátori a starostovia okresu Malacky odmietajú v prípade testovania ľudí na ochorenie COVID-19 suplovať úlohu štátu a upozorňujú na hroziaci kolaps COVID automatu.

Uviedli to vo svojom spoločnom vyhlásení, v ktorom informovali, že štát prostredníctvom ministerstva zdravotníctva do utorka nezabezpečil dostatočný počet mobilných odberových miest (MOM) v okrese Malacky.

Možností testovania je podľa Klubu starostov a primátorov okresu Malacky v regióne veľmi málo. Dve stabilné odberné miesta v Malackách a dve v Stupave podľa nich nedokážu pokryť potreby okresu so 70.000 obyvateľmi.

Testovanie každý týždeň

Zástupcovia samospráv tvrdia, že povinnosť obyvateľov absolvovať test raz za sedem dní sa takmer nedá zabezpečiť.

"Nálada medzi starostami nie je dobrá. Nepovažujeme za seriózne, aby sa štát zbavoval svojej zodpovednosti k odberovým miestam, ktorých je nedostatok. Starostovia už teraz pomáhajú so zabezpečením testovania rodičov, aby sa vôbec mohla spustiť výučba v školách," uviedol predseda Klubu primátorov a starostov okresu Malacky Boris Soukup.

Samosprávy pripomínajú, že zriaďovanie stálych odberných miest je v kompetencii štátu. Vyzývajú preto ministerstvo zdravotníctva, aby bezodkladne rozšírilo počet stálych odberných miest v obciach Malackého okresu.

"So starostami sme sa jednoznačne zhodli, že štát do dnešného dňa nezabezpečil odberové miesta, ktoré by kapacitne dostatočne pokryli záujem o testovanie obyvateľov okresu. Už dnes sú kompletne obsadené všetky termíny a reálne hrozí, že obyvatelia nebudú môcť naplniť povinnosť danú štátom, čiže nebudú mať v ruke požadovaný povinný test do práce," upozornil primátor Malaciek Juraj Říha. Obáva sa, že tak skolabuje celý systém COVID automatu.

Sporné otváranie škôl

Primátori a starostovia z okresu Malaciek zároveň apelujú na jednotný postup regionálnych hygienikov v otázke otvárania škôl a škôlok, keďže rozdielnymi stanoviskami vo forme odporúčaní dochádza podľa samospráv k nejednoznačnej interpretácii uznesení vlády.

Predsedov koaličných strán žiadajú, aby opatrenia boli prijímané na úrovni vlády včas a zrozumiteľne nie len pre mestá a obce, ale aj pre obyvateľov i zamestnávateľov.

Na Slovensku je aktuálne k dispozícii viac ako 100 odberových miest na RT-PCR testovanie a 431 odberných miest na bezplatné antigénové testovanie, z toho na 204 miestach sa dá objednať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ministerstvo v týchto dňoch vyhodnocuje ďalšie žiadosti a počet MOM do konca týždňa ešte narastie.

"Regionálne úrady verejného zdravotníctva schválili zároveň v priebehu januára 1416 nových MOM tak, aby sa mohol testovať každý, kto chce," poznamenala Eliášová.

Ministerstvo tak reagovalo na pondelkové (8. 2.) vyhlásenie Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorá vyjadrila nádej, že rezort zdravotníctva do utorka dokončí povoľovanie vzniku súkromných MOM v slovenských mestách a obciach.

Únia to totiž považuje za absolútne nevyhnutné, pretože mnohé samosprávy už nie sú schopné a ani ochotné "brať víkendové pretestovanie obyvateľov naďalej iba na svoje plecia".