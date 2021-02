Šesť stánkov zbúrali. Plánujú pokračovať

Vlastník plánuje investovať do okolia autobusovej stanice v Senici.

9. feb 2021 o 15:24 Dominika Grebeníčková

SENICA. Na autobusovej stanici dnes (9. februára) začala demolácia starýcha zanedbaných predajných stánkov (šesť) na autobusovej stanici, na ktoré aj obyvatelia Senice dlhodobo poukazovali.

Prečítajte si tiež Madunická z Červeného kríža: Čakáme na deň, kedy toto všetko skončí Čítajte

"Koncom januára si na Spoločnom stavebnom úrade v Senici prevzal súčasný vlastník autobusovej stanice, ktorým je spoločnosť SAD PROJEKTOVÁ 1, s. r. o., rozhodnutie o odstránení stavby na takmer polovicu stánkov," informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

Zároveň dodala, že je to výsledok ročnej práce nového vlastníka, ktorý intenzívne rokuje s majiteľmi jednotlivých prevádzok. Cieľom spoločnosti je vytvoriť moderný a komfortný priestor pre cestujúcu verejnosť, ktorý by motivoval ľudí k využívaniu verejnej dopravy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Doteraz sa im podarilo vysporiadať šesticu stánkov, pri ktorých následne požiadali o búracie povolenie. „Tu sa chceme poďakovať vedeniu mesta za korektnú spoluprácu a profesionálny prístup. Je zrejmé, že aj mesto Senica má v tejto veci jasný postoj a je v rámci svojich kompetencií súčinné pri jeho riešení,“ povedal zástupca spoločnosti SAD PROJEKTOVÁ Peter Košút.

Snaha odstrániť všetky

Zástupcovia vlastníka pokračujú v rokovaniach aj s ostatnými majiteľmi stánkov o možnosti odkúpenia, na akúkoľvek dohodu je však potrebná vôľa dvoch strán.

Prioritným zámerom spoločnosti je vysporiadať všetky stánky a následne ich asanovať. „Stánky v našom vlastníctve chceme zlikvidovať do 31. marca 2021 v zmysle rozhodnutia stavebného úradu mesta Senica,“ prezradil Košút.

„S novým vlastníkom od začiatku intenzívne komunikujeme, pričom sme neustále zdôrazňovali našu požiadavku na úpravu a skultúrnenie tohto priestoru. Oceňujem, že sa sme sa stretli s pochopením a že sa postupne plnia naše džentlmenské dohody,“ reagoval primátor Senice Martin Džačovský.

Prečítajte si tiež Starostovi Marianky podpálili stajňu, pre opakované zastrašovanie sa rozhodol rezignovať Čítajte

Hovorkyňa mesta objasnila, že v súčasnosti sa v niektorých stánkoch podávajú hlavne alkoholické nápoje, čím dochádza k znečisťovaniu celého areálu a k sústredeniu osôb, ktoré poškodzujú a znehodnocujú okolie aj majetok vlastníka autobusovej stanice.

Katastrofálny stav

Väčšina stánkov je už niekoľko rokov zavretá, sú v schátralom až dezolátnom stave, špatia celé okolie a sústreďujú sa v ich okolí asociáli, nehovoriac o voľne pohodených odpadkoch v celom priestore autobusovej stanice.

„Zámerom našej spoločnosti je kontinuálne zveľaďovať autobusovú stanicu v Senici. Máme pripravené viaceré investičné zámery, ktorých realizácia je však do značnej miery naviazaná na vyriešenie problému so stánkami. Pracujeme na niekoľkých investíciách, a veríme že niektoré z nich budeme môcť tento rok verejnosti predstaviť. Investície však závisia jednak od vyriešenia problému so stánkami a ich majiteľmi, ako aj od realizácie rekonštrukcie križovatky na Hurbanovej ulici,“ dodal na záver Peter Košút.