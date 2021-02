To, kým sme, určujú naše hodnoty

V rozhovore s Ivetou Šurganovou, členkou manažmentu spoločnosti DACHSER Slovakia sme sa rozprávali o tom, čím sa spoločnosť DACHSER zaoberá, ako konkrétne funguje v regióne a čo znamená pre zamestnancov práca práve pre takúto spoločnosť.

10. feb 2021 o 10:59

Odkedy pôsobíte na slovenskom trhu a v akom rozsahu?

Thomas Dachser založil DACHSER, jednu z najúspešnejších logistických spoločností súčasnosti, už v roku 1930 v nemeckom Kemptene. Nedávno sme dokonca oslávili deväťdesiat rokov existencie. Na slovenskom trhu však DACHSER začal pôsobiť o mnoho rokov neskôr. Najprv tu bola v deväťdesiatych rokoch založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, ktorá sa v roku 2004 stala súčasťou nemeckého DACHSERu. Viac ako desať rokov už spoločnosť vystupuje pod názvom DACHSER Slovakia. Na slovenskom trhu má celkom 5 pobočiek, pričom práve v regióne Záhorie máme slovenskú centrálu, konkrétne v Lozorne. Súčasťou pobočky v Lozorne je aj Eurohub, ktorý je kľúčový z pohľadu spojenia našej krajiny pre oblasti pri Baltskom, Jadranskom a Čiernom mori. Ide o križovatku pre všetky služby pozemnej prepravy v strednej a východnej Európe v sieti DACHSER. Poskytuje priame spojenie s ďalšími Eurohub prevádzkami v nemeckom Überherrn a vo francúzskom Clermont-Ferrand a radom ďalších európskych krajín. V Bratislave máme pobočku, ktorá zodpovedá za námornú a leteckú prepravu. Za cestnú prepravu zodpovedajú pobočky v Lozorne, Martine a Košiciach.



Ako by ste nám opísali spoločnosť DACHSER?

DACHSER je logistická spoločnosť, ktorá ponúka širokú škálu pridružených služieb. Dokonca by som si trúfla povedať, že sme takým symbolom moderných a efektívnych riešení, ktoré sú založené na technológiách. Máme skvelé možnosti prepojenia niekoľkých distribučných kanálov, čo umožňuje bezpečne a spoľahlivo plniť našim zákazníkom aj tie najzložitejšie logistické požiadavky. Pre nás je dôležitý rast našej prepravnej siete, čo sa darí vďaka zakladaniu nových pobočiek alebo akvizíciami spoločností, ktoré sa následne začleňujú do existujúcej siete. Celosvetovo má DACHSER 31-tisíc zamestnancov v 399 pobočkách. S obchodnými partnermi nadväzujeme dlhodobé partnerstvá, pretože práve dlhodobé vzťahy sú niečo, čo si veľmi ceníme. Našou najvyššou prioritou je konzistentne udržiavať firemnú stratégiu a hodnoty. Tak ako jednotlivca formujú jeho osobné hodnoty, tak aj nás ako spoločnosť ovplyvňujú firemné hodnoty, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Našou snahou je skutočne týmito hodnotami žiť. Chceme, aby naši zamestnanci hodnoty vnímali cez pracovné prostredie a firemnú kultúru. Našou ambíciou je byť viac než len spoločnosť, ktorá generuje zisky. My tomu interne hovoríme, že budujeme DACHSER rodinu.

Ako mne laikovi v logistike vysvetlíte čím sa zaoberáte?

Ponúkame naozaj širokú škálu služieb, či už sa jedná o samotnú prepravu, po cestách, letecky, po vode, vlakom, alebo ide o skladovanie tovaru. Je toho naozaj veľa, čo môžeme zákazníkom poskytnúť. Našou špecialitou je aj kontraktná logistika - tá spočíva v službách, ktoré sú nadštandardom. Všetci moji kolegovia sú odborníci - špecialisti DACHSERu a sú schopní poradiť zákazníkom takmer s čímkoľvek. Napríklad aj s profesionálnymi službami zahŕňajúcimi montovanie produktov, vzorkovanie, špeciálne balenie, označovanie štítkami a podobne. Pre našich zákazníkov to znamená, že všetky služby majú „pod jednou strechou“.

Ako by ste zhrnuli pôsobenie DACHSERu v regióne?

Tak okrem toho, že je tu vďaka nám rada pracovných miest, sa snažíme starať aj o komunitu.

Pre deti našich zamestnancov pripravujeme letné detské tábory práve tu na Záhorí, majú tak možnosť spoznávať región a zároveň využívame na poskytovanie takýchto aktivít lokálne spoločnosti, čím sa snažíme podporovať ekonomiku regiónu. Pomáhali sme s obnovou detského ihriska v detskom domove v Malackách. Na jeseň sme prispeli zabezpečením bezplatnej prepravy hmotných darov od spoločnosti BIC Slovakia, ktorá sa rozhodla podporiť nadáciu Úsmev ako dar. Cez Vianoce sme zase pripravili darčeky pre osamelých seniorov bez rodiny, ktorí žijú v Domove pri Kríži. Zakúpili sme im spoločenské hry, ktoré potom dostali pod stromček. Celkovo sa snažíme ako zodpovedná spoločnosť prinášať aj niečo navyše, pocit spolupatričnosti je pre nás veľmi dôležitý. Asi to pochádza z toho, že ako rodinná firma, kde stále pôsobia potomkovia zakladateľa, máme vštepené hodnoty, ktoré prestupujú naším konaním vo všetkých sférach. Aj v tomto roku sa plánujeme zapájať do zodpovedných aktivít v našom regióne, tešíme sa napríklad na akciu Upraceme Slovensko. Hlavné teraz ale je, aby sa zlepšila epidemiologická situácia a mohli sme sa do našich projektov pustiť.

Ako vyzerá trh práce v regióne Záhoria v čase pandémie?

Koncentrácia firiem a priemyselných parkov v regióne Záhoria je veľká. Je tu veľmi veľa spoločností, ktoré súvisia s automotive biznisom. Pre nás automotive nie je gro biznisu a tak sa čiastočne odlišujeme od iných spoločností v tomto regióne. Súčasná situácia na trhu práce nahráva firmám, ktoré práve počas pandémie dokázali ešte rásť. Sme veľmi radi, že DACHSER je jednou z nich. Aj počas pandémie sme otvárali nové pracovné pozície a preto vidíme, že dnes je potenciálnych kandidátov na trhu podstatne viac ako to bolo pred pandémiou.

Ako sa majú vaši zamestnanci?

V súčasnosti u nás po celom Slovensku pracuje 205 zamestnancov, najviac na pobočke v Lozorne. V aktuálnej pandemickej situácii veľa kolegov, ktorým to pracovná náplň dovoľuje pracuje z domu. Je pre nás veľmi dôležité chrániť zdravie našich zamestnancov. Vo všeobecnosti sa snažíme našich zamestnancov v tomto ťažkom čase podporovať, nesnažíme sa pandémiu využiť ako zámienku na to, aby sme zamestnancov o niečo ukrátili. Práve naopak, zamestnanci dostali vianočné odmeny a navyše dostali mimoriadny stabilizačný bonus, ktorý bol myslený ako vďaka za ich obrovské úsilie aj v čase globálnej pandémie.

Každý nový zamestnanec prejde onboarding programom, aby sa ľahšie zorientoval a adaptoval v novom pracovnom prostredí. Pravidelne pripravujeme rôzne školenia pre zamestnancov, pretože je to súčasťou našej firemnej kultúry. Organizujeme ročné hodnotiace pohovory, aby sme vedeli, aké sú potreby zamestnancov, a diskutujeme s nimi o našich cieľoch a o ich ďalšom rozvoji. Totiž sústredíme sa na osobný rozvoj zamestnancov, aby ďalej mohli rásť, poskytujeme im rôzne školenia a vzdelávanie, napríklad aj v rámci nemeckej DACHSER Akadémie.

Staráme sa rovnako o zdravie zamestnancov, poskytujeme im zdravotné balíčky a taktiež aj zdravotné voľno nad rámec zákona. Ľudia majú možnosť navštevovať fitness centrá, plavárne a wellnes. Vzdelávame ich jazykovo, v angličtine a nemčine, keďže v korporácii často komunikujeme v cudzom jazyku. Ľudia dostávajú aj benefity, ktoré majú pre nich určitý finančný prínos, napríklad darčekové poukážky, aby si mohli kúpiť niečo len tak pre radosť. A keďže vieme, že naši zamestnanci spolu radi trávia čas aj mimo práce, naša spoločnosť podporuje teambuildingové aktivity. To je niečo, na čo sa veľmi tešíme, keď sa situácia okolo pandémie upokojí.

Bežný profil nášho zamestnanca je 30 - 45 rokov, v partnerskom vzťahu a s deťmi. Sme spoločnosť, ktorá vyznáva rodinné hodnoty a z rozhovorov s našimi zamestnancami viem, že si najviac cenia istotu a stabilitu, ktoré im DACHSER dáva. Vieme, že sme sa nevydali na ľahkú cestu, pretože je náročné dlhodobo udržať takýto vysoký štandard pre zamestnancov, ale to sme my, to je DACHSER!

Možno nerobíme nič prevratné, ale snažíme sa to robiť so srdcom. Takže odpoveď na vašu otázku, ako sa majú naši zamestnanci, je že verím, že dobre (smiech).

Čo by ste odporúčali potenciálnym uchádzačom o zamestnanie v DACHSERI?

Určite, aby si pred pohovorom preštudovali, kto sme a čo robíme. Nepamätám si pohovor, kde by sme sa nepýtali kandidáta na to, čo vie o našej spoločnosti. Ak si kandidát dá tú námahu a je pripravený, je to pre nás signál, že skutočne stojí o prácu v DACHSERi. V našej spoločnosti máme kolegov, ktorí si u nás vybudovali kariéru a teraz to sú skvelí odborníci. Takže u kandidátov niekedy netreba, aby boli hneď hotoví profesionáli, ale ak majú chuť učiť sa, sú motivovaní a my v nich vidíme potenciál majú veľkú šancu, že si ich vyberieme. Snažíme sa pri pohovoroch zohľadňovať aj profil osobnosti kandidáta, či bude schopný zdieľať naše firemné hodnoty, pretože chceme, aby nový kolega či kolegyňa čo najlepšie zapadli do tímu.