Štartuje výstavba cyklomosta pri Vysokej pri Morave

Začiatok výstavby bol z minulého leta preložený kvôli pandémii koronavírusu.

9. feb 2021 o 15:01 TASR

VYSOKÁ PRI MORAVE. So stavebnými prácami na cyklomoste medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom, ktorý prepojí Slovensko s Rakúskom, by sa malo začať na budúci týždeň.

S výstavbou sa malo pôvodne začať v lete minulého roka, termín oddialila pandémia nového koronavírusu.

Projekt nesie zatiaľ pracovný názov Vysomarch, o konečnom názve mosta by sa malo rozhodnúť v priebehu budúceho roka.

Termíny posunuli

"Dôvodom posunu začiatku stavebných prác sú najmä dosahy pandémie ochorenia COVID-19, na základe ktorých došlo k značnému predĺženiu trvania stavebného konania. Stavebné práce budú zahájené začiatkom budúceho týždňa," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

Most by mal byť ukončený v prvom kvartáli roku 2022. Všetko však podľa hovorkyne závisí od aktuálnej situácie, ktorá môže vplývať aj na priebeh výstavby. "Most je realizovaný najmä ako cyklodopravné prepojenie, ale veríme, že podporí aj cykloturizmus na obidvoch stranách," poznamenala Forman.

Výstavba za dva milióny

Náklady na jeho vybudovanie na slovenskej strane predstavujú 2.059.499 eur, spolufinancovanie kraja z vlastných zdrojov je približne 200.000 eur.

O údržbu mosta po jeho dobudovaní sa bude starať nová cestárska spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (RSC BSK).

Bratislavský kraj má do budúcnosti záujem o budovanie ďalších cyklistických prepojení, ktoré by pribudli k existujúcemu Cyklomostu slobody v Devínskej Novej Vsi a budúcemu mostu pri Vysokej pri Morave. "Avšak aktuálne stále prebiehajú rokovania o umiestnení a možnosti externého financovania, ktoré je pri investičnej náročnosti obdobných projektov kľúčové," doplnila Forman.

Dohodu medzi BSK a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko o výstavbe a údržbe cyklolávky odobrili poslanci BSK v septembri 2019.