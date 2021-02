Poslanci dali zelenú multifunkčnej športovej hale

Finančné zaťaženie projektu vnieslo otázky. Primátorka nemá obavy.

9. feb 2021 o 10:11 TASR

SKALICA. V Skalici by mala vyrásť multifunkčná športová hala. Zámer vybudovať halu schválili poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Náklady na výstavbu sú odhadované vo výške dvoch miliónov eur.

"Je možnosť požiadať o spolufinancovanie z Fondu na podporu športu. Počítame s tým, že prevádzkové náklady by sa mohli pohybovať v rozpätí od 60.000 do 70.000 eur. Myslím si, že toto mesto by to utiahlo," uviedla primátorka mesta Anna Mierna.

"Môžeme využiť fotovoltiku, odpadové teplo z mrazenia zimného štadióna, takže náklady by sa mohli pohybovať od 62.000 do 100.000 eur. Prevádzkové náklady budú závisieť od konečnej podoby projektu," vyjadril sa k nákladom vedúci oddelenia výstavby Jozef Hlavatý.

Viacerí poslanci však finančné možnosti mesta na výstavbu športovej haly a jej prevádzkovanie považujú za problematické. "Nepoznáme parametre toho, čo budeme stavať, a tak definovať prevádzkové náklady je veľmi ťažké a lietame tu od buka do buka. Za dva milióny eur to bude veľmi úbohá hala, kde budú šatne vonku," argumentoval poslanec zastupiteľstva Rudolf Šantavý.

"V prípade, že bude fotovoltika na streche, konštrukcie musia byť silnejšie a bude to drahšie. Takže vychádzajme z reálnej štúdie, aby sme mohli povedať, koľko to v konečnom dôsledku bude stáť," poukazoval na nezrovnalosti poslanec Ľudovít Barát.

Ak mesto získa od štátu peniaze na spolufinancovanie, s výstavbou by mohlo začať ešte v tomto roku. Fond na podporu športu rozdelí v prvej etape ôsmim krajom celkovo 15 miliónov eur.