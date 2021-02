Záhorie sa znova musí mať na pozore pred povodňami

Meteorológovia vydali výstrahu.

5. feb 2021 o 14:37 TASR

SKALICA. Meteorológovia upozorňujú na riziko povodne v okresoch Skalica a Senica. Výstraha prvého stupňa má začať platiť v piatok od 15.00 h. Rovnaký stupeň hydrologickej výstrahy je naďalej aj v okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstraha platí aj v iných okresoch

Zároveň SHMÚ upozorňuje od piatka od 22.00 h na tvorbu poľadovice. Výstraha prvého stupňa sa týka všetkých samosprávnych krajov s výnimkou Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského. Jej platnosť je predbežne do nedele (7. 2.) do 10.00 h. V prípade Trenčianskeho kraja do soboty (6. 2.) do 20.00 h.