Senica kvôli otváraniu škôl navyšuje počet odberných miest

Obec sa snaží predchádzať možným komplikáciám.

5. feb 2021 o 11:43 TASR

SENICA. Mesto Senica na základe avizovaného otvárania materských a základných škôl od pondelka (8. 2.), ktoré je podmienené testom zamestnancov a zákonných zástupcov, pripravuje antigénové odberné miesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Chaosu sa snažia predchádzať navýšením miest

"Stále sa snažíme zorientovať v posledných informáciách, ktoré v súvislosti s ďalším testovaním a otváraním škôl zazneli v médiách a prijať také opatrenia. Podľa zverejneného COVID automatu je celé územie Slovenska v čiernej farbe, čo znamená testovanie každých sedem dní, ak človek potrebuje alebo chce vychádzať z domu. Zaujímavé je, že nikto nie je povinný zabezpečiť odberné testovacie miesta, takže sa má každý občan zariadiť, ako vie," uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský.

Ako doplnil, napriek tomu, že vláda ohlásila otváranie škôl a školských zariadení a s ním súvisiace testovanie, samosprávy sa informácie dozvedajú z tlačových konferencií v médiách dva dni pred víkendom. "Bez uznesenia, bez manuálu, o ktorý by sa mestá a obce mohli oprieť. Zároveň z týchto informácií vyplýva, že zodpovednosť za otvorenie škôl a škôlok padá na plecia obcí a miest. Preto mesto znovu počas víkendu otvára odberové miesta na plošné antigénové testovanie," doplnil primátor.

Zdravotníci začínajú byť preťažení aj na odberoch

V meste už od 1. februára fungujú tri trvalé mobilné odberné miesta, okrem nich otvára ďalších päť odberných miest. "Predpokladáme zvýšený záujem o testovanie práve z dôvodu otvárania škôl. Robíme to kvôli občanom a deťom, aby mohli byť opäť v kruhu svojich spolužiakov. Zároveň aj kvôli rodičom, ktorí musia chodiť do práce. Musím však skonštatovať, že to takto nejde donekonečna. Pri zriaďovaní odberových miest sme limitovaní ochotou zdravotníkov a administratívnych pracovníkov nastúpiť víkend čo víkend do služby," reagoval primátor mesta.

"Od pondelka počíta mesto s otvorením všetkých materských škôl, prvého stupňa všetkých základných škôl aj s jedálňami, školských klubov detí a základnej umeleckej školy v obmedzenom režime, centrum voľného času ostáva s prerušenou činnosťou," informovala Moravcová.