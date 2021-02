Útok na starostu Marianky odsúdil primátor Bratislavy Matúš Vallo

Starosta Marianky Dušan Statelov sa po podpálení stajne rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie.

3. feb 2021 o 12:48 SITA

MARIANKA. Útok na starostu obce Marianka (okr. Malacky) Dušana Statelova odsúdil primátor Bratislavy Matúš Vallo aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Statelov sa rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie po tom, čo mu v nedeľu nadránom neznámy páchateľ podpálil stajňu. Podľa starostu nešlo o prvý útok na jeho osobu, pred dvoma rokmi mu niekto podpálil auto.

Postavili sa neho

Primátor Bratislavy vyjadril Statelovi podporu na sociálnej sieti. „Hájiť verejný záujem proti rôznym individuálnym záujmom je ťažké. Majú s tým skúsenosť viacerí primátori a starostovia, vrátane mňa. No podoba, v akej pocítil stret týchto záujmov starosta Marianky, je extrémna," napísal Vallo.



Podľa Valla postaviť sa individuálnym záujmom a nadovšetko nadradiť záujem samosprávy chce odvahu aj veľkú podporu spolupracovníkov a občanov. „Mrzí ma, že starosta Dušan Statelov sa na svoju funkciu rozhodol rezignovať, ľudsky ho však úplne chápem a verím, že tieto zákerné útoky voči nemu budú do dôsledkov vyšetrené," vyjadril sa Matúš Vallo.



Statelova podporil na sociálnej sieti aj predseda BSK Juraj Droba. „Starosta Marianky Dušan Statelov sa stal obeťou podlého útoku na svoj majetok (už druhýkrát za dva roky), a bohužiaľ sa vzdal mandátu starostu. Veľká politika sa postupne čistí, ale metódy 90. rokov v samospráve stále fungujú. Ak to bude pokračovať a páchatelia nebudú exemplárne potrestaní, čestní ľudia stratia záujem o verejnú službu a naše mestá a obce budú riadiť gangstri," napísal Droba.



Podporu starostovi Marianky vyjadril aj primátor Malaciek Juraj Říha. „Na môjho kolegu, starostu Dušana Statelova z Marianky, zaútočili hrubým spôsobom už druhýkrát po sebe. Po tom, čo mu cudzím zavinením zhorelo auto, sa pridalo aj podpálenie stajne pre kone.

Ľudsky chápem jeho rozhodnutie vzdať sa mandátu starostu, aby ochránil rodinu. Bude ma to však mrzieť, pretože gauneri nemôžu dostať signál, ako pohodlne je možné odstrániť nepohodlného starostu," myslí si Říha a dodáva, že v slušnej spoločnosti je fyzický útok ďaleko za hranicou únosnosti a mal by byť potrestaný.

Opakované zastrašovanie

Dušan Statelov na sociálnej sieti uviedol, že po podpálení auta pred dvoma rokmi nasledovali voči nemu ďalšie formy zastrašovania, ako napríklad atrapa bomby počas plesu či výhražné SMS jeho manželke.

„Pochopil som, že všetko, čo sa tu v obci okolo mňa deje, je psychický nátlak, aby som rezignoval," uviedol starosta a dodal, že nenávistné a agresívne príspevky vyskladané z poloprávd a klamstiev na sociálnych sieťach polarizujú obyvateľov obce.

„Bohužiaľ, situácia sa podpálením stajne stáva čoraz vážnejšou. Nemám dôvod zotrvávať vo funkcii starostu za týchto podmienok a obhajovať verejný záujem," uzavrel starosta.