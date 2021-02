V meste otvorili školské kluby pre žiakov prvého stupňa

Školské kluby majú slúžiť pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať na home office, alebo tým na pandemických OČR.

1. feb 2021 o 20:21 TASR

MYJAVA. Mesto Myjava otvorilo školské kluby pre žiakov od 1. do 4. ročníka. Otvorené budú od 6.00 h do 15.00 h, v prípade záujmu či potreby zákonných zástupcov i dlhšie. Informoval o tom primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.

"Žiaci 1. až 4. ročníka majú spoločne pracovať, hrať sa, učiť sa a opätovne byť v kolektíve spolužiakov," povedal Halabrín. Školské kluby majú slúžiť pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať na home office, alebo tým na pandemických OČR.

Písali sme Nemocnica v Skalici už zaočkovala viac ako 2000 ľudí Čítajte

Zamestnanci škôl sa budú každý týždeň testovať, v školách budú nastavené prísne hygienické opatrenia. V prípade potreby sa budú kolektívy deliť na menšie skupiny. Rodičom samospráva odporúča pravidelné testovanie, preto mesto bude denne od 1. februára testovať v mobilnom odberovom mieste na futbalovom štadióne.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Po dobrých výsledkoch testovania sme začali veriť, že sme pripravili všetko na návrat detí do škôl, súhlas sme však nedostali," poznamenal na margo otvárania škôl. "Viacerí zamestnávatelia už potrebujú normálne fungovať, meškajú im zákazky. No a premiér povedal, že tam, kde nefunguje to, čo ľudia potrebujú, majú sa pýtať svojich starostov, že prečo niečo nerobia," doplnil Halabrín.

Ako dodal, mesto hľadá riešenia, konzultuje možnosti s hygienou, vedením základných škôl, rodičmi. "Na moje otázky, prosby či návrhy ministerstvo školstva SR vôbec nereaguje a nekomunikuje s mestom," uzavrel.