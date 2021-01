Malacky plánujú pokračovať s výstavbou cyklotrás

Vedenie mesta uvažuje aj o parkovacej politike.

27. jan 2021 o 16:28 SITA

MALACKY. Mesto plánuje pokračovať s výstavbou cyklotrás, uvažuje aj o parkovacej politike. O plánoch mesta na najbližšie obdobie informoval v rozhovore pre Malacky viceprimátor Milan Ondrovič.

Prečítajte si tiež Skalica vysadí viac ako 100-tisíc sadeníc viniča Čítajte

„Budovanie cyklistickej infraštruktúry je jedna obrovská agenda. Prvá cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park je vo finále verejného obstarávania a odhadujeme začatie realizácie v jarných mesiacoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dve pribudnú

Ďalšie dve, centrálna radiála Družstevná – Radlinského a okruh Partizánska – Cesta mládeže, by mali byť vysúťažené na prelome rokov 2021/2022 v závislosti od usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie," uviedol Ondrovič a dodal, že ide o veľmi rozsiahle stavby, s ktorými sa budú rekonštruovať aj dotknuté komunikácie a chodníky.



Naprojektované sú aj ďalšie dve cyklotrasy, Pezinská – Padzelek a cyklotrasa Píla, ktorá prepojí Pezinskú ulicu s novou športovou arénou s výhľadom až do Zámockého parku.

Aktuálne sa začína s prípravou aj samostatne vedenej cyklotrasy na Továrenskej ulici až k spoločnosti Ikea Components, a ďalšia dôležitá cyklotrasa od Námestia SNP k sídlisku Juh.

„Tento rok idú do realizácie aj kryté bezpečné prístrešky na bicykle a naprojektovaný je aj Bike&Ride park pri železničnej stanici. Ku koncu tohto volebného obdobia by malo byť odovzdaných do užívania zhruba deväť kilometrov samostatne vedených cyklotrás, čo výrazne zvýši bezpečnosť cyklistov aj chodcov," doplnil viceprimátor Malaciek.

Problém s parkovaním

Milan Ondrovič sa vyjadril aj téme parkovacej politiky v Malackách. „Príde čas, keď bude mesto musieť parkovaciu politiku prijať. Uvedomujeme si, že to nebude populárne, ale musíme z ulíc vylúčiť celodenne parkujúce vozidlá zamestnancov a cezpoľných, aby sa parkovacie miesta uvoľnili pre domácich," uviedol viceprimátor a dodal, že potrebu parkovacej politiky začínajú vnímať aj samotní obyvatelia, pretože sa začínajú hromadiť podnety na jej zavedenie.

„Zatiaľ vytvárame podmienky na hladké zavedenie parkovacej politiky. Postavili sme záchytné parkovisko vo väzbe na centrum a železničnú stanicu, zaviedli sme hromadnú dopravu, ideme budovať sieť cyklotrás, pripravujeme podzemnú garáž v centre mesta, zrušili sme možnosť vyhradenia parkovacieho miesta na konkrétne evidenčné čísla a schválené je už aj nové dopravné značenie, ktorým úplne vylúčime parkovanie veľkých dodávok a nákladných aut," doplnil.