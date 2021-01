Z auto zobrali čo sa dalo

Polícia zadržala muža krátko po krádeži.

23. jan 2021 o 11:15 Dominika Grebeníčková

SENICA. Policajti vyšetrujú viacnásobnú krádež z auta. Zlodeji si z neho vybrali viaceré veci s úmyslom predaja na náhradné diely.

Nepojazdné auto zostalo zaparkované ešte pred Vianocami na parkovisku za poliklinikou v Senici. Krátko na to sa stalo auto objektom krádeží. "Príležitosť využil i 30 ročný muž, ktorý si chcel predajom nakradnutých vecí zarobiť. Zapáčili sa mu elektróny so zimnými pneumatikami. Sadol do auta a takmer celú noc premýšľal, ako ich odmontovať. Následne sa na miesto viackrát vrátil, poodstrihával káble, ktoré našiel v interiéri a po urputnom boji uvoľnil na aute všetky 4 kolesá. 3 z nich si odložil do trávy, aby ich nikto nenašiel a jedno si zobral domov," uviedli policajti.

21 ročná majiteľka si až v utorok (5.januára) podvečer išla zblízka skontrolovať, či je auto v poriadku. "Po príchode zistila, že namiesto kolies, stálo auto na drevenej palete a vo vnútri nezostalo takmer nič," doplnila polícia.

Pri obhliadke auta našli odložené kolesá a tabuľku s evidenčným číslom. Krátko na to zadržali 30 ročného, miestneho muža, ktorý sa ku krádeži priznal. Keďže z auta chýbalo viac vecí, policajti ostatné krádeže naďalej vyšetrujú.

Poverená policajtka obvinila muža z prečinu krádeže, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky.