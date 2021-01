V tempe očkovania sme v rámci Európskej únie niekde uprostred

Tempo očkovania je v členských krajinách rôzne, najrýchlejšie napríklad očkujú Dáni.

22. jan 2021 o 7:51 SITA

SENICA. Slovensko je v tempe očkovania v porovnaní s ostatnými členskými krajinami Európskej únie niekde uprostred. Tempo očkovania je v členských krajinách rôzne, najrýchlejšie napríklad očkujú Dáni.

Veľa krajín má však pomalšie tempo ako Slovensko, pretože ešte zosúlaďujú zdravotnícke postupy. Ako na štvrtkovom online brífingu uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, niektoré krajiny zatiaľ zaočkovali pol percenta populácie, tie najlepšie v Európe majú zaočkovaných vyše dvoch percent populácie. Slovensko je niekde uprostred tohto úsilia.

Viacero otázok

"Vznikli rôzne otázky k tomu, ako sa vakcíny dodávajú. Navrhli sme, aby sme dvakrát do týždňa mali presné informácie z členských krajín, koľko vakcín bolo dodaných a koľko z nich bolo použitých," doplnil Šefčovič.

Mal by sa tak podľa neho optimalizovať celý proces vakcinácie. Cieľ, aby mali krajiny EÚ zaočkovaných do leta 70 percent dospelej populácie, je podľa neho veľmi ambiciózny, garantovalo by to však kolektívnu imunitu.



Poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík si myslí, že musíme mať ambiciózne ciele na to, aby sme ich vedeli dosiahnuť. Či sa to však naozaj podarí, závisí od dodávok vakcín aj schopnosti členských štátov promptne ľudí

zaočkovať.

Učili sa navzájom

"V tomto je dobre, aby sme mali lepšiu výmenu skúseností v rámci Európy a navzájom sa od seba učili, aby sme neopakovali tie isté chyby, ktoré urobili iní," doplnil.

To môže podľa neho pomôcť tomu, aby sme boli pri očkovaní efektívnejší, rýchlejší, viac chránili zdravie a v konečnom dôsledku by to vyšlo lacnejšie.

Podľa Hojsíka by mala Európska komisia zvyšovať transparentnosť celého procesu. Následne by mala podľa neho verejnosť väčšiu dôveru k tomu, aké vakcíny sa objednali, koľko sa za ne zaplatilo, kedy majú prísť a aké sú podmienky

zodpovednosti.

"Som presvedčený, že v tomto má Komisia čo robiť. Mala by ukázať tie zmluvy, ukázať, že dôvera voči vakcínam, ktoré boli objednané, ale aj voči procesu a

podmienkam, ktoré firmy dostali, bude zaslúžená," konštatoval. Transparentnosť by sa podľa neho mala zvýšiť aj na národnej úrovni, európska verejnosť má však podľa europoslanca právo vedieť aj to, aké sú dodávky vakcín, v ktorých termínoch sú zazmluvnené a očakávané. Tieto informácie by podľa neho mali byť verejné.