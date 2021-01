V Senici skríningové testovanie potrvá od štvrtka do pondelka

Na testovanie sa bude potrebné objednať, starší ľudia sa budú môcť dať otestovať aj bez potreby registrácie.

20. jan 2021 o 14:26 TASR

SENICA. V meste Senica sa uskutoční celoplošné skríningové testovanie od štvrtka 21. januára do pondelka 25. januára. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Najviac odberných miest bude otvorených cez víkend.

"Na testovanie sa bude potrebné objednať, rezervačný systém spustíme čoskoro. Pre starších ľudí sme pripravili aj možnosť testovania bez potreby registrácie," uviedla Moravcová.

Vo štvrtok a piatok bude otvorené v popoludňajších hodinách od 13.00 do 20.00 h odberné miesto na antigénové testovanie v priestoroch zimného štadióna. "Zároveň počas týchto dní bude rovnako v predĺženom režime do 20.00 h testovať mobilné odberné miesto, ktoré je zriadené na Hviezdoslavovej ulici v Dennom centre," uviedla hovorkyňa mesta.

Počas víkendu bude otvorených spolu až deväť odberných miest na antigénové testovanie so sídlom v miestach, ktoré občania poznajú už z predchádzajúcich kôl celoplošného testovania. "Ide o mestské kultúrne stredisko, obchodnú akadémiu, mestskú plaváreň, zimný štadión, centrum voľného času, Základnú školu na Komenského, dom kultúry v Kunove, Notársky dom v Čáčove a Denné centrum na Hviezdoslavovej ulici," vysvetlila Moravcová. V sobotu budú odberné miesta otvorené od 8.00 do 20.00 h, v nedeľu od 8.00 do 18.00 h.

V pondelok 25. januára bude pre potreby testovania otvorené od 16.15 do 19.00 h mobilné odberné miesto so sídlom v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici.

"Snažili sme sa nastaviť organizáciu testovania tak, aby sme ho nesústredili len do dvoch víkendových dní a vyšli tak občanom maximálne v ústrety. Na každom odbernom mieste budú dvaja zdravotníci, dvaja administratívni pracovníci a o personálnu výpomoc sme požiadali aj armádu," informoval primátor Senice Martin Džačovský.