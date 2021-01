Skalická nemocnica zaočkovala už takmer všetkých zamestnancov

Na očkovanie má vytvorené všetky potrebné podmienky.

18. jan 2021 o 15:39 TASR

SKALICA. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica má zaočkovaných takmer všetkých zamestnancov. TASR o tom informovala hovorkyňa majiteľa nemocnice Agel SK Martina Pavliková.

Všetky potrebné podmienky

Takisto sa realizovala vakcinácia zdravotníkov v zdravotníckych zariadeniach a v domovoch sociálnych služieb v regióne, a tiež príslušníkov polície, mestskej polície, hasičského zboru a vakcinácia krízovej infraštruktúry Okresného úradu Skalica.

"Na očkovanie má nemocnica vytvorené všetky potrebné podmienky. Okrem ambulancie a tímov zdravotníkov bolo potrebné zaobstarať špeciálne mraziace zariadenie do mínus 80 °C, suchý ľad, snímač teploty uskladnenia a chladničku na uskladnenie," doplnila Pavliková.

Nemocnica sa vyrovnáva aj s aktuálnou situáciou okolo nového koronavírusu.

Len akútne zákroky

"K dnešnému dňu evidujeme v našej nemocnici 27 pozitívnych zamestnancov. Celkovo máme reprofilizovaných 44 lôžok pre pacientov s novým koronavírusom a štyri lôžka s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu.

Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 34 pacientom s novým koronavírusom na bežnom lôžku, dvaja pacienti si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu," uviedol námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Daniel Vidovič.

V nemocnici sa vykonávajú len akútne operačné zákroky a platí zákaz návštev pacientov. Nemocnica naďalej vykonáva testovanie antigénovými aj PCR testami.

"Antigénových testov robíme približne 300 denne, pozitivita sa vyskytuje od 1,4 do 2,5 percenta. U PCR testov, ktorých je denne do 300, je pozitivita do 30 percent, priemer za posledný týždeň bol 27,2 percenta," doplnil Vidovič.