Ozbrojený muž chcel ukradnúť auto. Jeho majiteľ z neho v tom čase odpratával sneh

Lupič na muža namieril zbraň so slovami “zoberiem si tvoje auto!” Muža to však nevyviedlo z miery a s teleskopickou metličkou, s ktorou odhŕňal sneh, zasiahol páchateľ do ruky.

15. jan 2021 o 14:35 SITA

(Zdroj: ilust. foto:FB Polícia BA kraj)

Písmo: A - | A + 0 12 MALACKY. Ozbrojený muž sa vo štvrtok v Malackách pokúsil zmocniť vozidla, z ktorého si majiteľ práve odpratával sneh. Ako informovala bratislavská krajská polícia, lupič na neho namieril zbraň so slovami "zoberiem si tvoje auto!" Muža to však nevyviedlo z miery a s teleskopickou metličkou, s ktorou odhŕňal sneh, zasiahol páchateľ do ruky. Zaskočený lupič sa dal na útek. Vyslané hliadky v spolupráci s mestskou políciou a ich kamerovými záznamami páchateľa stotožnili a následne zadržali. Ako uviedla polícia, 27-ročného Samuela vyšetrovateľ obvinil z lúpeže. V prípade dokázania viny mu hrozí trest na sedem až 12 rokov.