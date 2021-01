Marko Totka: Strata bodov nás mrzí

Stredopoliar FK Senica si konkrétne ciele nedáva. Vo Fortuna lige chce zbierať skúsenosti.

13. jan 2021 o 19:51 Martina Radošovská

SENICA. Marko Totka má za sebou nepochybne úspešný rok. V drese FK Senica zbiera cenné skúsenosti, debutoval v reprezentačnom výbere Slovenska do 21 rokov a krátko pred sviatkami s ním materský klub podpísal dlhodobý kontrakt.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dvadsaťročný stredopoliar je odchovancom senického klubu a súčasťou A-mužstva sa stal v sezóne 2018/2019, kedy ho ešte tréner Frederico Ricardo nominoval na zápas Fortuna ligy proti Podbrezovej a ktorý Marko Totka sledoval z lavičky náhradníkov. Na svoje prvé minúty vo Fortuna lige si musel počkať.

Debut si odkrútil ešte ako osemnásťročný proti Zlatým Moravciam. Odvtedy na seba obliekol senický dres v 43 súťažných zápasoch.

„ Stále sa snažím zbierať štarty a hlavne skúsenosti v každom jednom zápase, v ktorom dostanem šancu vybehnúť na hraciu plochu, za čo som zároveň veľmi vďačný,“ zhodnotil Totka, ktorý na svoj premiérový gól vo Fortuna lige ešte čaká.

Body strácali v závere

Prečítajte si tiež: Za koncom slávnej éry stála nečakaná fúzia s Púchovom Čítajte

Svoju prvú profesionálnu zmluvu podpísal mladý stredopoliar s klubom ešte v novembri 2018 a vypršať mu mala v závere aktuálnej sezóny. S vedením sa však ešte pred koncom minulého roka dohodol na novom dlhodobom kontrakte. Ako klub už viackrát avizoval, prioritou sú mladí talentovaní odchovanci, ktorým chce dávať Senica priestor a šancu presadiť sa v A-mužstve.

„Som veľmi šťastný, že som sa s vedením dohodol na novom kontrakte. V klube som odmalička, som tu spokojný a nič mi tu nechýba, to bol zároveň hlavný dôvod, prečo som chcel v Senici zostať,“ pokračoval Totka.

Po neúplnej tabuľke zimuje Senica na 11. mieste. Mužstvo dosahovalo počas jesennej časti kolísavé výsledky a o spokojnosti s umiestnením sa nedá hovoriť.

„Po hernej stránke to nebolo úplne zlé a myslím si, že sa dá na náš futbal pozerať, no určite nemáme v tabuľke toľko bodov, koľko by sme chceli mať. V niektorých zápasoch sme ich zbytočne stratili, čo nás všetkých mrzí,“ zhodnotil mladý futbalista.

Fanúšikovia im chýbajú

Prečítajte si tiež: Guba sa stal novou posilou Senice. S klubom odpísal dvojročný kontrakt Čítajte

Senicu môžu mrzieť najmä domáce zápasy proti Nitre, Ružomberku či Seredi, kde stratili body doslova v posledných sekundách. „Ak by sme tieto stretnutia dotiahli do víťazného konca, bodov v tabuľke by bolo viac. Napriek tomu, že sme mali stretnutia dobre rozohrané, stratili sme vedenie, za čo si môžeme sami. Mám pocit, že niekedy v závere zápasu spanikárime, alebo neviem ako to správne nazvať.“

Minulý rok bol aj pre pandémiu koronavírusu iný ako tie predošlé. Jesenná časť sa od októbra hrala bez prítomnosti divákov. „Vnímame, že tribúny sú prázdne, pretože vždy je lepšie hrať pred nejakou kulisou. Diváci na zápasoch vytvárajú atmosféru, ale nedá sa s tým nič robiť a musíme hrať aj bez nich. Nie je to nič príjemné, ale nevyberieme si,“ pokračoval Totka.

A ako hodnotí ofenzívny futbalista svoje individuálne výkony? „Som rád, že dostávam priestor, aby som mohol hrať. Je to pre mňa veľkým prínosom, pretože sa môžem zlepšovať a zároveň zbierať skúsenosti od starších hráčov. Myslím si však, že je dôležitý výsledok celého tímu a keď hrá dobre mužstvo, tak aj jednotlivec.“

Reprezentačný dres bol pre neho česť

Prečítajte si tiež: Tento rok mu veľa dal, no aj vzal Čítajte

Po turbulentnom období, ktoré Senica na začiatku minulého roka zažila, sa novému vedeniu podarilo zložiť nový tím a v klube sa dá hovoriť o stabilizácii. Súčasťou mužstva sú mladí hráči, ale aj skúsenejší futbalisti, ktorí sú oporami kabíny.

„Nebolo to pre nás ľahké obdobie, a po všetkých špekuláciách a obmenách trénerov som rád, že sa situácia v mužstve postupne stabilizuje,“ pokračoval Totka.

Koncom novembra debutoval Marko Totka v reprezentácii Slovenska do 21 rokov, keď v kvalifikačnom zápase proti Lichtenštajnsku vybehol na ihrisko v druhom polčase. V pôvodnej nominácii figuroval iba medzi náhradníkmi. Následne nahradil Petra Pokorného, ktorý bol v karanténe.

„To, že som dodatočne nominovaný do dvadsaťjednotky, mi napísal vedúci mužstva Martin Hrnčír. Veľmi ma jeho správa potešila, vždy som si prial reprezentovať svoju krajinu, je to česť. Prežíval som tie najkrajšie pocity a som veľmi vďačný za túto príležitosť,“ popísal Totka.

„Moja premiéra bola dobrá, išlo o novú a cennú skúsenosť. V tíme bola dobrá nálada, chalani ma medzi seba prijali. Síce som bol v reprezentácii prvýkrát, ale poznal som sa s Mirom Gonom, Timom Múdrym či Maťom Trusom, pretože v lige hrávame proti sebe,“ doplnil 20-ročný stredopoliar.

V úvode nového roka čakal na reprezentačný výber Slovenska do 21 rokov prípravný kemp v Senci, ktorého súčasťou mal byť aj Marko Totka. Odchovanec senického klubu sa ocitol v užšej 23-člennej nominácii trénera Jaroslava Kentoša.

Slováci mali na programe úvodnú reprezentačnú akciu od 8. do 16. januára. Počas nej si mali zmerať sily s Podbrezovou a Dunajskou Stredou. Plánovaný zraz napokon zrušili pre zhoršenú epidemiologickú situáciu a nové hygienické nariadenia.

A aké ciele si uložil Marko Totka do nového roka? „Konkrétne ciele si nedávam, chcem pomôcť mužstvu k čo najlepším výsledkom a zároveň na sebe pracovať a učiť sa od starších skúsenejších spoluhráčov v tíme. Verím, že tento rok bude úspešný a krajší ako ten predošlý. Dúfam, že čoskoro sa na tribúny budú môcť vrátiť aj diváci,“ dodal Totka.